IZM ir izstrādājusi principus jaunā mācību gada uzsākšanai klātienē
Izglītības procesu jaunajā mācību gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina organizēt, ievērojot vairākus svarīgus principus, kas sniegtu iespēju realizēt klātienesmācību procesu drošās izglītības iestādēs. Īpaši akcentēta vakcinācijas efektivitāte un izglītības iestādes vadītāja atbildība, patstāvīgi pieņemot būtiskus lēmumus par drošuizglītības procesa norisi.
Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece: “Līdz jaunajam mācību gadam ir palicis nedaudz vairāk kā mēnesis un, protams, lai varētu savlaicīgi sagatavoties drošai mācību procesa organizēšanai, skolu direktoriem un arī skolotājiem ir jautājumi – vai mācību process tiks organizēts klātienē. Vienmēr esmu uzsvērusi, ka galvenais priekšnoteikums kvalitatīvas izglītības iegūšanai ir mācības klātienē. Tādēļ esam ir sagatavojuši priekšlikumus klātienes procesa nodrošināšanai no 1.septembra.”
Priekšlikumi sagatavoti, izmantojot individuālu pieeju katrai nozarei, ņemot vērā tās specifiku, mērķauditoriju un citus aspektus, un tie balstīsies uz 4 pamatprincipiem:
1. Klātienes izglītības princips. Izglītības process tiek organizēts klātienē, neatkarīgi no kumulatīvā radītāja. Klātienes izglītība ir priekšnoteikums kvalitatīva izglītības procesanodrošināšanai.
2. Drošas izglītības iestādes princips. Tas nozīmē atteikšanos no šobrīd normatīvajos aktos nostiprinātā reģionālā principa, kas paredz izglītības procesa norises noteikumusatkarībā no epidemioloģiskās situācijas attiecīgajā pašvaldībā. Drošas izglītības iestādes princips paredz, ka, ja konkrētajā izglītības iestādē situācija ir labvēlīga, klātienesmācības ir iespējams īstenot arī tad, ja reģionā ir augsts un ļoti augsts epidemioloģiskais risks.
3. Vakcinācijas efektivitātes princips. Izglītības iestāžu darbinieki, kas ir vakcinējušies, strādā klātienē. Arī klases, ar kurām strādā vakcinēti pedagogi, mācās klātienē, neatkarīgino kumulatīvā rādītāja reģionā vai valstī.
4. Izglītības iestādes dibinātāja/vadītāja patstāvības princips. Izglītības iestādes dibinātājs/vadītājs ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz izglītības procesanorisi – par klašu grupu rotācijas principa ieviešanu, mācību sākuma un beigu laiku un to elastīgu maiņu, telpu vēdināšanas protokolu izstrādi, kombinēto mācību modeļa izvēli,izglītības īstenošanu ārtelpās u.c.
Vispārējā izglītība, starptautiskā izglītība un interešu izglītībaMinētās programmas tiek īstenotas klātienē, neatkarīgi no saslimstības kumulatīvā radītāja valstī, ievērojot visas drošības protokola prasības un īpaši nodrošinot:- normatīvajos aktos paredzēto gaisa kvalitāti un vēdināšanas biežumu;- nepieciešamo testēšanu, atbilstoši konkrētās izglītības iestādes situācijai (bijusi karantīna, saslimušas vairākas klases u.c.);
- maksimālu ārtelpu izmantošanu izglītības procesā, paaugstinoties risku rādītājiem;- rotācijas vai kombinēto mācību modeļa izvēli.Ļoti augsta riska gadījumā, mācības īstenojamas attālināti, izņemot pirmsskolas izglītības programmas, speciālās izglītības klases un sociālās korekcijas izglītības iestādi „Naukšēni”.Klātienē īstenojamas arī individuālās konsultācijas 9. un 12.klašu skolēniem.
Augstākā izglītībaNeatkarīgi no kumulatīvā rādītāja valstī, personas, kuras ir vakcinētas vai pārslimojušas Covid - 19 infekciju, piedalās klātienes studijās augstākās izglītības iestādēs. Augstskolām, plānojot studiju procesu, jāņem vērā normatīvie akti, kas regulē epidemioloģisko drošību, kā arī pašu izstrādātie drošības protokoli. Pirms studiju sākuma personāls, studējošie un sadarbības partneri jāiepazīstina ar drošības protokolu, kas iekļauj visaptverošu epidemioloģisko risku izvērtējumu.Ļoti augsta epidemioloģiskā riska gadījumā, ja tiek noteikti arī pārvietošanās un sabiedrisko vietu apmeklēšanas ierobežojumi, studiju process īslaicīgi notiek attālināti, ja to nosaka ārējs normatīvais akts. Savukārt vakcinētām un pārslimojušām personām tiek nodrošināta profesionālo izglītības programmu un reglamentēto profesiju praktiskās daļas apguve klātienē, nosakot papildus ierobežojumus. Tāpat tiek domāts par to kā attālinātās mācības atsevišķos priekšmetos ieviest kā mācību procesa sastāvdaļu, ja tādējādi tiek būtiski samazināts epidemioloģiskais risks (piem. lekciju norise attālināti).
Profesionālā izglītībaMācību procesu maksimāli īsteno klātienē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, attālināti var īstenot ne vairāk kā 15% mācību satura apguvi. Nepieciešamības gadījumā to var palielināt līdz 40% (teorētisko vai vispārīgo saturu), bet ne vairāk. Praktiskās daļas apguve notiek klātienē. Lai mazinātu riskus, nepieciešamības gadījumā var paredzēt izglītojamo skaita ierobežojumus vai citus papildu epidemioloģiskās drošības pasākumus.
SportsSporta treniņiem pēc iespējas jānotiek gan iekštelpās, gan ārpus telpām, nodrošinot iespēju audzēkņiem ne tikai trenēties, bet arī piedalīties sporta sacensībās. Tāpat jānosaka treniņu grupu lielums atkarībā no kumulatīvā saslimstības rādītāja valstī, kā arī vienam audzēknim nodrošināmā platība treniņos un sporta sacensībās, ģērbtuvju izmantošanas regulējums, prasības ventilācijai, nepieciešamības gadījumā arī treniņu ilguma ierobežojumi.
Darbs ar jaunatniPersonas, kuras ir vakcinējušās vai pārslimojušas Covid-19 infekciju, neatkarīgi no kumulatīvā rādītāja valstī, piedalās darbā ar jaunatni klātienē. Jebkuros apstākļos, arī pie augsta kumulatīvā saslimstības rādītāja, ir jāsniedz atbalsts tiem jauniešiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Savukārt, laikā, kad valstī saslimstība ir zema, arī jaunieši, kuriem nav derīga digitālā Covid-19 sertifikāta, var iesaistīties klātienes aktivitātēs, ievērojot vispārējos epidemioloģiskās drošības pamatprincipus un pulcēšanās ierobežojumus. Lai priekšlikumiem būtu juridisks spēks, tie vēl jāizstrādā Ministru kabineta noteikumu formā un jāpieņem valdībā. Paralēli tam notiek darbs pie „Ieteikumi mācību procesa organizēšanai” izveides. Ieteikumi palīdzēs skolām organizēt mācību procesu klātienē, ievērojot noteiktās drošības prasības. Paredzēts, ka šie dokumenti tiks izskatīta valdībā, līdzko atsākies Ministru kabineta sēdes – augusta pirmajā pusē.
Ar valdībā iesniegtajiem IZM priekšlikumiem, lai nodrošinātu nozares procesus rudenī, detalizēti var iepazīties IZM mājaslapā.