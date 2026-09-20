Izmaiņas "Lielvārdes remte" siltumenerģijas tarifā - no oktobra tas pieaugs!

Tādējādi no 2026. gada 1. oktobra "Lielvārdes remtes" siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 5,38 eiro par MWh būs 84,8 eiro par MWh.
Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs būs 73,59 eiro par MWh, kas ir pieaugums par 18,2%, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs būs 15,8 eiro par MWh, kas ir pieaugums par 9,4%, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs saglabāsies nemainīgs - 0,79 eiro par MWh.
Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.
Paredzēts, ka attiecīgie tarifi būs spēkā no 2026. gada 1. oktobra līdz 2027. gada 30. jūnijam, bet pēc tam siltumenerģijas gala tarifs pieaugs līdz 90,18 eiro par MWh.
Šobrīd siltumenerģijas tarifs Lielvārdē ir 72,13 eiro par MWh.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Lielvārdes remtes" apgrozījums pērn bija 2,636 miljoni eiro, bet zaudējumi sasniedza 185 939 eiro. Kompānija reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 5,821 miljons eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Ogres novada pašvaldība.