Izmaiņas un problēmas ar pārvadātājiem

Valsts kontrole revīzijā konstatējusi virkni problēmu attiecībā uz darbībām, ko Satiksmes ministrija, VSIA «Autotransporta direkcija» un Sabiedriskā transporta padome veic, lai attīstītu sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos. Revīzijā iegūtie pierādījumi liecina, ka atbildīgās institūcijas sabiedriskā transporta maršrutus veido bez vienotas pieejas, neievēro normatīvo regulējumu par valsts garantējamo pakalpojumu apjomu, izvirza daļēji pamatotas sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes prasības. Turklāt pašreizējā kārtība neveicina pasažieru pārsēšanos no privātā transporta uz konkurētspējīgu sabiedrisko transportu plānotajā apjomā.

Valsts kontrole secinājusi, ka «Autotransporta direkcija» izstrādātais autobusu maršrutu tīkls nav veidots caurskatāmi, turklāt trūkst datu un nav iespējams pārliecināties, ka tas atbilst iedzīvotāju vajadzībām. Pamatojumos atrodama arī novecojusi informācija – par maršrutiem, kas slēgti jau 2018. gadā. Revīzijā konstatēts, ka vismaz 38% maršrutu nodrošinātais reisu skaits neatbilda likumā noteiktajam rentabilitātes slieksnim, bet 25% maršrutu nav nodrošināts pat minimālais pakalpojuma apjoms.

Valsts kontroles ieskatā, maršrutu tīkla plānošanā nav konsekventas pieejas un likumā noteiktā kārtība praksē netiek atbilstoši īstenota. 2023. gadā izvērtējums pakalpojuma sniegšanas saglabāšanai maršrutos, kuru rentabilitāte 2022. gadā bija zem 10%, tika veikts tikai 749, nevis visiem 2342 reisiem.

Reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem gadā kopā tiek izpildīti ap 1,5 miljoni reisu un pārvadātājiem ir nepieciešami 1060 autobusu. Revīzijā konstatēts, ka sabiedriskā transporta pakalpojums netiek nodrošināts ar līdzvērtīgas kvalitātes autobusiem. Turklāt izvirzītās kvalitātes prasības netiekot efektīvi kontrolētas. Piemēram, par 13 autobusiem datubāzē norādīts, ka tie ir aprīkoti personu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai, lai gan tiem šāda aprīkojuma nav. Arī līgumsodu mehānisms nemotivē pārvadātājus nepieļaut jaunus kvalitātes prasību pārkāpumus, par ko liecina veikto pārkāpumu skaita pieaugums par 178% pērn un noteiktā līgumsoda piemērošana mazākā apmērā vai nepiemērošana vispār, tikai izsakot brīdinājumu, norāda revīzijas veicēji.

Revīzijā secināts arī, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma apjoms pārsniedz valsts budžeta iespējas, jo netiek pieņemti lēmumi par izmaiņām maršrutu tīklā atbilstoši šodienas vajadzībām un pieprasījumam. Pēdējos trīs gados zaudējumu kompensēšanai pārvadātājiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem no valsts budžeta kopumā piešķirti 206,7 miljoni eiro. Arī 2024. gadā būs nepieciešams papildu finansējums gandrīz 13 miljonu eiro apmērā.

Ja neatbrauc – neko nevar darīt

Līdz ar jauno mācību gadu - no 2. septembra vairākos reģionālās nozīmes autobusu maršrutos Ogres novadā paredzētas izmaiņas, kas saistītas ar jaunu pieturu pievienošanu kustības grafikiem, kā arī reisu uzsākšanas laikiem, un, kamēr tās iedzīvosies, jau atkal var izraisīt ne vienu vien pārpratumu. Pie izmaiņām vēl būs jāpierod, bet dažādas nedienas ik pa laikam turpinās joprojām. Aizvadītajā nedēļā sociālo tīklu Facebook vietnē pasažieri vēstīja, ka «Liepājas autobusu parka» nodrošinātajam maršrutam pulksten 6.45 bija jāizbrauc no Ogres autoostas uz Birzgali, bet brauciens izpalika, jo šoferis esot saslimis un tur nu neko nevarot darīt...

Šādos gadīumos savas pretenzijas var vienīgi izteikt, zvanot «Liepājas autobusu parka» dispečerdienestam Ogrē pa tālruni: 80700004. Jautājumus un ieteikumus var sūtīt arī e-pastā: . Kā jauninājumu uzņēmums Ogres novadā kursējošajos autobusos piedāvā izmantot izvietotās norādes ar QR kodiem, lai arī brauciena laikā būtu iespēja izmantot tiešsaistes formu, lai izteiktu savu neapmierinātību.

Izmaiņas maršrutos no 2. septembra

Reģionālās nozīmes maršruta nr. 3014 «Pārogres gatve–Mālkalnes prospekts–Kapi» autobuss rīta reisā pulksten 9.50 no pieturas «Mārīte» turpmāk no piektdienas līdz svētdienai brauks līdz pieturai «Ogres kapi» (šobrīd – līdz pieturai «Kapi»). Savukārt reģionālās nozīmes maršruta nr. 5996 «Kapi–Mālkalnes prospekts–Lašupes» autobuss rīta reisā no piektdienas līdz svētdienai turpmāk izbrauks no pieturas «Ogres kapi» un nedaudz agrāk – pulksten 10.28 (šobrīd – pulksten 10.30 no pieturas «Kapi»).

Reģionālās nozīmes maršruta nr. 7788 «Rīga–Ogre» autobuss vakara reisā ik dienu plkst. 21.30 izbrauks no Rīgas, un galapunkts būs «Ogres autoosta» (šobrīd brauc līdz pieturai «Akmeņu iela»).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6090 «Jaunogre–Bibliotēka–Dārziņi» vakara reiss no pieturas «Jaunogres stacija» tiks uzsākts desmit minūtes agrāk – pulksten 20.40 (šobrīd – pulksten 20.50) un autobuss kursēs no pirmdienas līdz piektdienai. Savukārt reiss no pieturas D/s «Dārziņi» no pirmdienas līdz piektdienai tiks uzsākts pulksten 21.02 (šobrīd – pulksten 21.15).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7228 «Ogre–Suntaži–Sigulda» rīta reisā pulksten 8.10 no Ogres un pēcpusdienas reisā pulksten 13.05 no Siguldas tiek iekļautas pieturas «Ogres kapi», «Kapi», «Slimnīca», «Mūzikas skola» un «Ogres Kalna pamatskola».

Nedēļas nogalēs (no piektdienas līdz svētdienai) reģionālās nozīmes maršruta nr. 3014 «Pārogres gatve–Mālkalnes prospekts–Kapi» rīta reisā (pulksten 9.50 no pieturas «Mārīte») autobuss apstāsies arī pieturās «Jaunogres pamatskola», «Meža prospekts» un «Kapi».

Sestdienās reģionālās nozīmes maršruta nr. 5009 «Ogre–Suntaži–Madliena» rīta reisā (pulksten 7.20 no pieturas «Madliena») autobuss apstāsies arī pieturās «Kapi», «Mūzikas skola» un «Ogres Kalna pamatskola».

Nedēļas nogalēs (no piektdienas līdz svētdienai) reģionālās nozīmes maršruta nr. 5996 «Kapi–Mālkalnes prospekts–Lašupes» rīta reisā (pulksten 10.28 no pieturas «Kapi») autobuss apstāsies arī pieturās «Ogres kapi», «Kapi», «Bibliotēka» un «Meža prospekts».

Reģionālās nozīmes maršruta nr. 6095 «Ogre–Turkalne–Suntaži–Kastrāne» četru reisu kustības grafikos tiks iekļautas pieturas «Kultūras nams», «Mālkalnes prospekts» (virzienā no Ogres autoostas), «Meža prospekts», «Bibliotēka» un «Kapi» (pietura «Ogres kapi» virzienā uz «Ogri»): no pieturas «Suntaži» katru dienu pulksten 15.15, no pieturas «Kastrāne» katru dienu pulksten 11.25, no Ogres autoostas katru dienu pulksten 10.20 un pulksten 14.25.

Reģionālās nozīmes maršruta nr. 6139 «Ogre–Suntaži–Laubere–Madliena–Meņģele» četru reisu kustības grafikos tiek iekļautas pieturas «Ogres Kalna pamatskola», «Mūzikas skola», «Kapi» (pietura «Ogres kapi» virzienā uz Ogri): no Ogres autoostas no pirmdienas līdz sestdienai pulksten 13.40 un no pirmdienas līdz piektdienai pulksten 17.20, no pieturas «Meņģele» no pirmdienas līdz piektdienai pulksten 6.45 un no pirmdienas līdz sestdienai pulksten 15.50.