Finanšu komitejas deputāti balsoja par sagatavoto lēmumprojektu, apstiprinot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2022. gadā: izglītojamajam no pusotra līdz četru gadu vecumam – 287,41 eiro mēnesī; izglītojamam, kam tiek nodrošināta obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei –188,71eiro mēnesī.
Pagājušajā gadā bijušajā Ogres novadā šī summa bija attiecīgi 250,60 eiro un 163,62 eiro, bijušajā Ikšķiles novadā šī summa bija attiecīgi 272,61 eiro un 199,90 eiro, bijušajā Lielvārdes novadā šī summa bija attiecīgi 236,91 eiro un 148,04 eiro, savukārt bijušajā Ķeguma novadā šīs izmaksas nav bijušas noteiktas. Gala lēmums tiks pieņems domes sēdē 27. janvārī.
Ņemot vērā šīs izmaksas, pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas apguves izmaksas privātai izglītības iestādei par vienu Ogres novadā deklarēto izglītojamo mēnesī. Aprēķini par izglītojamā vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē veikti atbilstoši MK noteikumiem Nr.709 un pēc Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.