Līdz svētdienas plkst. 16 VUGD bija saņēmis 335 izsaukumus, iedzīvotājiem lūdzot palīdzību spēcīgā vēja radīto postījumu novēršanā, aģentūru LETA informēja dienesta preses pārstāve Viktorija Gribuste.
Rīgas reģionā uz vēja nodarīto postījumu vietām saņemti 133 izsaukumi, Rīgā - 85, Kurzemē - 56, Zemgalē - 33, Vidzemē -21, bet Latgalē - septiņi.
Glābēji arī pusdienlaikā turpināja saņemt iedzīvotāju izsaukumus uz stiprā vēja radīto seku likvidēšanas darbiem, taču zvanu intensitāte ir mazinājusies.
Savukārt AS "Sadales tīkls" informē, ka līdz svētdienas plkst. 16 elektroapgāde bija traucēta vēl aptuveni 1200 "Sadales tīkla" klientiem Latvijā, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
Vētras ietekmē plašākie elektroapgādes pārtraukumi svētdienas pēcpusdienā ir Mārupes, Siguldas un Gulbenes novados.
Uzņēmumā skaidro, ka lielākā daļa atlikušo bojājumu reģistrēti zemsprieguma (0,4 kilovoltu) elektrotīklā, un šo bojājumu novēršana aizņem vairāk laika.
Līdz šim novērsti 202 bojājumi. Kopumā piesaistītas 72 operatīvā darba brigādes, tostarp "Sadales tīkla" darbuzņēmēji.
Rīgas pašvaldība savukārt aģentūru LETA informēja, ka šodien līdz plkst. 17 tās zvanu centrā ziņots par 105 ar stipro vēju saistītiem bojājumiem.
Visbiežāk Rīgā ziņots par vēja izgāztiem kokiem - 19 gadījumos, par bojātām ceļa zīmēm - 17, par bojātiem luksoforiem - 16, par sarautiem vadiem - 10, par apskādētām laternām - 8, par apgāztām barjerām - 7, par bojātiem jumtiem - 6, par norautu mājas apmetumu vai citām detaļām - 6, par sabojātiem Ziemassvētku dekoriem vai apgāztām eglēm - 4, par salauztiem žogiem - 3, bet par bojātām pieturvietu nojumēm - 2 gadījumos.
Kā ziņots, aizvadītajā naktī visā Latvijā pūta brāzmains vējš, visstiprākās brāzmas tika fiksētas piekrastes rajonos - Liepājas ostā vēja ātrums sasniedzis 28,4 metrus sekundē (m/s), Ventspilī - 27,6 m/s, bet Daugavgrīvā - 25,9 m/s.