Sēdē Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Evija Slise skaidroja, ka jaunizveidotās Ogres novada pašvaldības teritorijā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs veidojas bērnu (vecumā no pusotra gada) rindas. Saskaņā ar Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju uz 2021. gada 1. oktobri visā jaunajā Ogres novadā bērnu skaits, kas gaida rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, ir 1122, bet bērni no pusotra gada vecuma, kam netiek nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, ir 356.
Lai risinātu esošo situāciju un sniegtu atbalstu ģimenēm, Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 16. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 32/2021 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”. Saistošajos noteikumos norādīts, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu pakalpojuma sniedzējam pašvaldības domes noteiktajā apmērā par pilna laika (darba dienās ne mazāk kā astoņas stundas dienā) pakalpojuma sniegšanu mēnesī vienam bērnam.
Iepriekš pašvaldības līdzfinansējums privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam bija noteikts atšķirīgā apjomā: bijušajā Ogres novadā 80 eiro, bijušajā Ikšķiles novadā 150 eiro, bijušajā Ķeguma novadā atbalsta apmērs vienam bērnam mēnesī vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam izglītojamam pusotra līdz četru gadu vecumam nepieciešamās vidējās izmaksas Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu, nenorādot konkrētu summu. Bijušajā Lielvārdes novadā saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzība pakalpojuma sniedzējam nav bijuši pieņemti.
Uz 2021. gada 1. decembri pašvaldības līdzfinansējums par bērnu uzraudzības pakalpojumu tika piešķirts par 45 Ogres novadā deklarētajiem bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis sēdē norādīja, ka šobrīd pašvaldība, atbalstot ģimenes ar bērniem, lēmusi par augtāko atbalsta summu četru iepriekšējo novadu vidū, turklāt turpmāk šis pakalpojums būs pieejams ģimenēm ar bērniem visā jaunajā novadā. “Šāds atbalsts būs tikmēr, kamēr pašvaldība nevar nodrošināt vietas pašvaldības bērnudārzā. Kad vieta pašvaldības bērnudārzā būs nodrošināta visiem, tad šo atbalsta apmēru pārskatīsim,” piebilda E.Helmanis.
Deputāti, izskatot jautājumu, lēma par sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz apstiprinātOgres novadapašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās par vienu bērnu no pusotra gada līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai – 150 eiro mēnesī. Šo pašvaldības noteikto līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam plānots piemērot no 2022. gada 3. janvāra.
Galīgo lēmumu dome pieņems pēc nedēļas, 27. janvāra domes sēdē.