Šuvajevs norādīja, ka Saeimā mudinās opozīcijas spēkus "pārliecināties, vai Siliņas valdībai ir vairākums". Ja Saeimā būs balsojums par Siliņas demisiju, "Progresīvo" balsis Siliņai nebūs.
Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputāti mandātu, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Vienlaikus politiķis aicināja Valsts prezidentu sākt politiskās konsultācijas par iespējamu jaunas valdības veidošanu, uzsverot, ka valstij nepieciešama stabila un rīcībspējīga izpildvara.
Viņš uzsvēra, ka frakcija vēlējās saņemt skaidru plānu, kā valdība iecerējusi mazināt cenu kāpuma riskus, tostarp dabasgāzes sadārdzināšanos saistībā ar Irānas konfliktu, lai iedzīvotājiem nebūtu jāuzņemas šo izmaksu slogs. Tāpat tika sagaidīta lielāka skaidrība par valdības rīcību drošības jomā un komunikāciju starp koalīcijas partneriem. Tiekoties ar Siliņu, atbildes uz šiem jautājumiem neesot gūtas.
Pēc Šuvajeva teiktā, bažas raisa arī aizsardzības nozares iesaiste politiskās diskusijās, kā arī publiskajā telpā izskanējusī, viņaprāt, nekorektā informācija par ministriju darbu. Viņš uzsvēra nepieciešamību nodrošināt uzticamu un koordinētu valdības komunikāciju.
Politiķis norādīja, ka līdz vēlēšanām atlikuši pieci mēneši, taču arī šajā laikā nepieciešams pilnvērtīgs un prognozējams valdības darbs, īpaši sagatavojot nākamo valsts budžetu un pieņemot lēmumus drošības jomā.
Siliņas atbilde
Pēc tam, kad līdzšinējais koalīcijas partneris - partija "Progresīvie" - paziņoja, ka aicina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sāks konsultācijas ar savas partijas valdi un frakcijas deputātiem, kā arī koalīcijas partneri Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) par turpmāko rīcību, teikts premjeres paziņojumā tviterī.
Premjeres pārstāvji pašlaik nesniedz detalizētākas atbildes par turpmāk gaidāmo politisko rīcību, piemēram, vai, palikusi bez balsu vairākuma atbalsta parlamentā, Siliņa ir gatava pati atkāpties, vai arī gaidīs demisijas pieprasījumu, vai Siliņa saglabās valdībā vēl pašlaik palikušos divus "Progresīvo" ministrus?
Politiķe paziņojumā sociālajos medijos klāsta, ka viņas prioritāte ir Latvijas iedzīvotāju labklājība un valsts drošība. Siliņa šodien esot piedāvājusi "Progresīvajiem" risinājumu turpmākai sadarbībai - kopīgi virzīt profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, ko viņi ir noraidījuši.
Siliņa norādīja, ka "Progresīvie" sarunas laikā savu lēmumu par turpmāko sadarbību nav paziņojuši, jo vēlas vēl apspriesties. Premjere piedāvāja, ka viņas virzītais kandidāts aizsardzības ministra amatam, pulkvedis Raivis Melnis varētu būt visas koalīcijas virzītais kandidāts.
Kā vēstīts, pēc Siliņas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) partija "Progresīvie" paziņoja, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēlējās ar premjeri tikties, pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, "uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs".