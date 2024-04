Izsludina nepārtraukto LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu

Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā Nr. 1.1 "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai". Rīcības ietvaros paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā. Līdz šim īstenoti tādi projekti kā bērnu mēbeļu, ēterisko eļļu, metālizstrādājumu, kompozītmateriālu, ādas aksesuāru ražošana u.c.



Tāpat projektu iesniegumi tiks pieņemti arī rīcībā Nr. 1.2 "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai". Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi, pievienotās vērtības radīšanu un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā. Līdz šim īstenoti tādi projekti kā bezglutēna kūku ceptuves izveide, alus, vīna, sidra darītavas izveide, gaļas pārstrāde, medus produkti u.c.



Projekti īstenojami publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" darbības teritorijā - visā Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu), Baldones pilsētā un Baldones pagastā. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 50 000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekti īstenojami viena gada laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Vairāk informācijas par atbalsta nosacījumiem vietnē ziedzeme.lv.