Lai pieteiktu dalību konkursā, pretendentiem jāpiedalās abās konkursa kārtās un jāizpilda pieteikuma anketa līdz 8.martam (ieskaitot). Pieteikuma anketa: https://ej.uz/jauniesu_ie-speja
-Pirmajā kārtā, lai pieteiktu dalību konkursā, pretendents piedalās Ogres novada Izglītības pārvaldes rīkotās mācībās “Jauniešu [ie]spēju laboratorija”.
-Otrajā kārtā, pretendents iesniedz aizpildītu projekta pieteikumu līdz 2022. gada 19. aprīlim.
Lai pieteiktu dalību konkursā, pretendentiem (vismaz vienam no projekta darba grupas) obligāti jāpiedalās visās pirmās kārtas mācībās "Jauniešu [ie]spēju labaratorija", kuras norisināsies:
2022. gada 9. martā, plkst. 16.00
Pirmā nodarbība - diskusija par projektu idejām, iepazīšanās ar pieteikuma veidlapas formas un budžeta tāmes sagatavošanu, iepazīšanās ar vērtēšanas kritērijiem, u.c. interesējoši jautājumi;
2022. gada 30. martā, plkst. 16.00
Otrā nodarbība - projekta pieteikuma veidlapas formas sagatavošana, budžeta tāmes aprēķināšana, sadarbības piedāvājumu sagatavošana, u.c. interesējoši jautājumi;
2022. gada 7. aprīlī, plkst. 16.00
Trešā nodarbība - noslēguma atskaites formas sagatavošana, u.c. interesējoši jautājumi.
Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam:
-projekta iesniedzējiem 12-14 gadu vecuma grupā - 300 euro;
-projekta iesniedzējiem 15-17 gadu vecuma grupā - 500 euro;
-projekta iesniedzējiem 18-25 gadu vecuma grupā - 700 euro.
Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
-jauniešu neformālās mācīšanās pasākumiem un aktivitātēm;
-aktivitātēm brīvā dabā un jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošana;
-jauniešu informētība, līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā;
-nodarbinātība, karjeras izglītība un jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā Ogres novadā;
-jauniešu sociālo riska grupu integrācija;
-veselīga dzīvesveida veicināšana;
-vides aizsardzības pasākumi Ogres novadā;
-radošai pašizpausmei;
-novada attīstība, labiekārtošana un jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana, novada tēla veidošana un popularizēšana jauniešu vidū novadā un valstī.
