,,B” kategorijas autovadītāju apliecība,
prasme strādāt ar datoru un specializētajām programmām,
svešvalodu prasme (krievu valoda), lai nodrošinātu profesionālu komunikāciju savas kompetences ietvaros,
pašvaldības policijas darbības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
izpratne par pašvaldības policijas darba uzdevumiem,
pieredze administratīvo pārkāpumu lietvedībā,
laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis,
spēja organizēt, strādāt komandā un patstāvīgi pieņemt lēmumus,
labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
Galvenie amata pienākumi:
veikt likumpārkāpumu preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības uzturēšanā, pārkāpumu novēršanā, personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts interešu aizsargāšanā no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā, sadarbojoties ar Valsts policijas iestādēm un citām valsts un pašvaldības institūcijām;
nodrošināt likuma „Par policiju” un citu pašvaldības policijas darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu;
kontrolēt Lielvārdes novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu;
pieņemt un izskatīt iedzīvotāju rakstiskos iesniegumus, sūdzības, paskaidrojumus, pārbaudīt faktiskos lietas apstākļus;
nodrošināt pašvaldības policijas lietvedības kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pašvaldības lietu nomenklatūrai;
veikt patrulēšanu novada teritorijā;
operatīvi reaģēt uz administratīvajiem pārkāpumiem un citiem sabiedriski bīstamiem notikumiem;
reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi pašvaldības policija;
veikt citus likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus, kā arī Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu uzdotos uzdevumus, ja tie nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīvajiem aktiem.
Iesniedzamie dokumenti:
motivēta pieteikuma vēstule,
dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm.
Piedāvājam:
atalgojumu – 832 euro (pirms nodokļu nomaksas);
pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
darba vietu Lielvārdē
Dokumentus līdz 2021.gada 14.aprīlim lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu , vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot ,,Pieteikums Lielvārdes novada pašvaldības policijas inspektora amatam”.
Uzziņas var saņemt pa tālruni 28668872.