Prasības pretendentiem:
-pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā;
-zināšanas darbā ar datu bāzēm un informācijas sistēmām vai informācijas sistēmu administrēšanā un uzturēšanā (vēlama pieredze ar Horizon, MicroStrategy un dokumentu vadības sistēmām);
-padziļinātas zināšanas biroja programmatūrā – Microsoft Excel.
-SQL, XML valodu zināšanas vai zināšanas par to darbības principiem;
-pieredze vai izpratne par informācijas sistēmu arhitektūru, apmaiņas standartiem, drošības standartiem un drošības pārvaldību;
-zināšanas un izpratne par grāmatvedības, lietvedības funkcijām informācijas tehnoloģiju jomā;
-zināšanas par darba sfērai atbilstošiem normatīvajiem dokumentiem;
-spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā, piemērot spēkā esošos normatīvos aktus;
-atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
-spēja izprast sistēmu, procesu un produktu atbilstības novērtēšanas kritērijus un metodes;
-valsts valodas prasmes augstākajā līmenī („C” līmeņa 2. pakāpe) un vēlams vienas svešvalodu zināšanas („B” līmenis);
-komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
Galvenie amata pienākumi:
-sniegt metodisko palīdzību lietotājiem saistībā ar resursu vadības sistēmu Horizon, finanšu datu analīzes sistēmu MicroStrategy un dokumentu vadības sistēmu Namejs;
-ieviest resursu vadības sistēmas Horizon, finanšu datu analīzes sistēmas MicroStrategy un dokumentu vadības sistēmas Namejs nepieciešamās programmatūras un konfigurēšanas izmaiņas;
-kontrolēt sistēmās reģistrēto datu kvalitāti, veicot ievadīto datu pārbaudes pēc izstrādātiem algoritmiem un atlases kritērijiem;
-testēt un ieviest informācijas sistēmu programmatūras papildinājumus;
-organizēt un kontrolēt centrālās administrācijas informācijas sistēmu datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām;
-nodrošināt resursu vadības sistēmas Horizon, finanšu datu analīzes sistēmas MicroStrategy un dokumentu vadības sistēmas Namejs dokumentācijas izstrādi un atjaunošanu.
Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
-motivēta pieteikuma vēstule;
-dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;
-izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
-valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Pieteikums Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļas informācijas sistēmu administratora amatam” aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: ) vai personīgi Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai sūtot pa pastu uz adresi – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 līdz 2021.gada 25.maijam. Tālrunis uzziņām 65020466 (Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļas vadītājs) vai 65068762 (Personālvadības nodaļa).
Amatam noteikta: 19.6.amata saime, 10.mēnešalgu grupa (bruto mēnešalga no 980 līdz 1287 euro).
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.