Naktī uz piektdienu un piektdienas rītā centrālajos un austrumu rajonos gaidāms sals -20...-24°.
Nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā naktīs sals sasniegs -25°, augsta iespējamība, ka vietām pat -30°.
Pēdējo reizi temperatūra zemāka par -30° novērota 2021. gadā, bet -35° bijuši 2003. gadā.
LVĢMC aicina iedzīvotājus ņemt vērā laika apstākļus, īpaši plānojot uzturēšanos ārā, kā arī parūpēties par atbilstošu apģērbu un drošību, jo stiprs sals var radīt riskus gan veselībai, gan ikdienas aktivitātēm, kas saistītas ar pārvietošanos ar transportu vai veikt citas ikdienas aktivitātes.