Ceturtdiena, 29.01.2026 19:38
Aivars, Valērijs
Ceturtdiena, 29.01.2026 19:38
Aivars, Valērijs
Ceturtdiena, 29. janvāris, 2026 19:06

Izsludināts dzeltenais brīdinājums par stipru salu

ogresnovads.lv
Izsludināts dzeltenais brīdinājums par stipru salu
Foto: LVĢMC
Ceturtdiena, 29. janvāris, 2026 19:06

Izsludināts dzeltenais brīdinājums par stipru salu

ogresnovads.lv

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izplatījis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru salu, kas gaidāms naktī uz piektdienu.

Naktī uz piektdienu un piektdienas rītā centrālajos un austrumu rajonos gaidāms sals -20...-24°.

Nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā naktīs sals sasniegs -25°, augsta iespējamība, ka vietām pat -30°.

Pēdējo reizi temperatūra zemāka par -30° novērota 2021. gadā, bet -35° bijuši 2003. gadā.

LVĢMC aicina iedzīvotājus ņemt vērā laika apstākļus, īpaši plānojot uzturēšanos ārā, kā arī parūpēties par atbilstošu apģērbu un drošību, jo stiprs sals var radīt riskus gan veselībai, gan ikdienas aktivitātēm, kas saistītas ar pārvietošanos ar transportu vai veikt citas ikdienas aktivitātes.

Infografika par brīdinājumu par stipru salu Latvijā. Redzama Latvija karte ar iezīmētu teritoriju dzeltenā krāsā, kurā stiprais sals ir iespējams

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?