Konkursa mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.
Konkursa priekšmets ir sociālā uzņēmējdarbība ēkas Brīvības ielā 18, Ogrē 1.stāva un pagrabstāva telpās, kas atspoguļo Ogres novada pašvaldības ieceri revitalizēt ēku Brīvības ielā 18, Ogrē un pilsētas centru.
Konkursa rezultātā tiktu atjaunota ne tikai ēkas Brīvības ielā 18, Ogrē vēsturiskā vērtība, bet arī veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana un sekmēta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība, radot sociālajam uzņēmumam labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi Ogres novadā.
Ēka Brīvības ielā 18, Ogrē atrodas pašā Ogres centrā, kur aktīvi pārvietojas Ogres iedzīvotāji no mājām uz dzelzceļa staciju, pilsētas viesi no dzelzceļa stacijas uz pilsētas centrā esošajām administratīvajām iestādēm, Ogres novada Kultūras centru, kas nodrošina reģionālā attīstības centra pakalpojumu – kultūras pasākumus apkārtējo teritoriju (t.sk., citu administratīvo teritoriju, pašvaldību) iedzīvotājiem, un tūrisma objektiem.
Ēka Brīvības ielā 18, Ogrē ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Pilsētas iedzīvotāju un viesu atmiņās šī ēka saistās ar kafejnīcu "Pie zelta liepas " no 1969. līdz 1997.gadam.
Pirms pieteikuma iesniegšanas vai līdz konkursam saņemto pieteikumu atvēršanas brīdim pašvaldībai ir tiesības nodrošināt iespēju konkursa pretendentiem apskatīt bezatlīdzības lietošanā nododamās telpas Brīvības ielā 18, Ogrē, iepriekš nosakot datumu un laiku pa tālruni 65071160, 65071163 vai rakstot uz e-pastu: .
Telpu plāns šeit: