Ceturtdiena, 09.10.2025 15:34
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:34
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 22. marts, 2021 11:37

Izsludināts konkurss "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana"

ogresnovads.lv
Izsludināts konkurss "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana"
Pirmdiena, 22. marts, 2021 11:37

Izsludināts konkurss "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana"

ogresnovads.lv

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 2012. gada 18. martā pieņemto lēmumu, pašvaldība izsludina konkurss "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā" 2021. gadā.

Konkursu pašvaldība rīko ar mērķi saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Kopējais pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums konkursam 2021. gadā sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai ir 15 000 eiro. Ogres novada pašvaldības finansējums noteikts Ogres novada pašvaldības budžetā 2021. gadam.
Lielākais iespējamais Ogres novada pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam iesniedzējam, ir 3 000 eiro. Iesniegumu konkursam var iesniegt Ogres novadā reģistrētās baznīcas un to draudzes.
Projekta iesniegums noformējams brīvā formā, tajā iekļaujot informāciju par baznīcu, draudzi, baznīcas atsevišķu kultūrvēsturisko vērtību aprakstu, projekta aktivitātēm, aktivitāšu izmaksām, informāciju par pozitīvu ietekmi uz vietējās kopienas socializāciju, atbalstu Covid-19 laikā un tūrisma attīstību.
Projekta iesniegums konkursam jāiesniedz Ogres novada pašvaldībā, Ogrē, Brīvības ielā 33, LV - 5001, nosūtot pa pastu, vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Ogres novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi .
Projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 2021. gada 20. aprīlis.
Projektu idejas varēs īstenot laika periodā no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021.gada 6. decembrim.
Konkursa "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā" 2021. gadā nolikums ŠEIT.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?