Konkursu pašvaldība rīko ar mērķi saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā.
Kopējais pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums konkursam 2021. gadā sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai ir 15 000 eiro. Ogres novada pašvaldības finansējums noteikts Ogres novada pašvaldības budžetā 2021. gadam.
Lielākais iespējamais Ogres novada pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam iesniedzējam, ir 3 000 eiro. Iesniegumu konkursam var iesniegt Ogres novadā reģistrētās baznīcas un to draudzes.
Projekta iesniegums noformējams brīvā formā, tajā iekļaujot informāciju par baznīcu, draudzi, baznīcas atsevišķu kultūrvēsturisko vērtību aprakstu, projekta aktivitātēm, aktivitāšu izmaksām, informāciju par pozitīvu ietekmi uz vietējās kopienas socializāciju, atbalstu Covid-19 laikā un tūrisma attīstību.
Projekta iesniegums konkursam jāiesniedz Ogres novada pašvaldībā, Ogrē, Brīvības ielā 33, LV - 5001, nosūtot pa pastu, vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Ogres novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi .
Projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 2021. gada 20. aprīlis.
Projektu idejas varēs īstenot laika periodā no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021.gada 6. decembrim.
Konkursa "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā" 2021. gadā nolikums ŠEIT.