Izsludināts konkurss "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā"

ogresnovads.lv
Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumu (protokols Nr. 3; 6), tiek izsludināts konkurss “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā”. Konkursa mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa dalībnieki – Ogres novadā reģistrētās baznīcas un to draudzes.

Projekta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, var iesniegt:   

-Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, LV – 5001;

-nosūtot pa pastu;

-elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Ogres novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi .

Projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 2022. gada 25. marts (Ja iesniegums ir nosūtīts pa pastu, uz aploksnes jābūt pasta nodaļas zīmogam ar datumu līdz 2022. gada 25. martam (ieskaitot)).

Konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” nolikums šeit:

