Konkursa dalībnieki – Ogres novadā reģistrētās baznīcas un to draudzes.
Projekta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, var iesniegt:
-Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, LV – 5001;
-nosūtot pa pastu;
-elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Ogres novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi .
Projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 2022. gada 25. marts (Ja iesniegums ir nosūtīts pa pastu, uz aploksnes jābūt pasta nodaļas zīmogam ar datumu līdz 2022. gada 25. martam (ieskaitot)).
Konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” nolikums šeit: