Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 80 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.
Konkursa prioritātes:
- publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- jaunu vides objektu izveide;
- citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.
Projektu pieteikumi konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” jāiesniedz līdz 2022. gada 23. februārim plkst. 17.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, norādījumi tās aizpildīšanai un citi ar konkursu saistītie dokumenti pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā (sadaļā Pašvaldība – Projekti – Projekti) šeit.
Projektu iesniedzēji par iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem tiks informēti līdz 2022. gada 6. maijam.
Konsultācijas par projektu konkursiem sniedz Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste – projektu vadītāja Sanda Zemīte (tālr. 65022169, e-pasts: ).