Projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā.
Tā ietvaros nevalstiskās organizācijas un komersanti var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar neformālās izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī ar aktīva dzīvesveida un pilsoniskās aktivitātes veicināšanu, sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un nav vērsti uz vienas organizācijas vai atsevišķu personu labuma gūšanu.
Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 60 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.
Konkursa atbalsta virzieni:
- neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
- pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšana;
- sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
- kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana.
Projektu pieteikumi konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam” jāiesniedz līdz 2022. gada 10. februārim plkst. 17.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un norādījumi tās aizpildīšanai pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā (sadaļā Pašvaldība – Projekti – Projekti) šeit.