Ceturtdiena, 09.10.2025 22:09
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:09
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 11. janvāris, 2022 11:25

Izsludināts projektu konkursu “R.A.D.I. – Ogres novadam”

Izsludināts projektu konkursu “R.A.D.I. – Ogres novadam”
Otrdiena, 11. janvāris, 2022 11:25

Izsludināts projektu konkursu “R.A.D.I. – Ogres novadam”

Ogres novada pašvaldība izsludina ikgadējos projektu konkursus sabiedrības iniciatīvu atbalstam – “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) un „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

Projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā.

Tā ietvaros nevalstiskās organizācijas un komersanti var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar neformālās izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī ar aktīva dzīvesveida un pilsoniskās aktivitātes veicināšanu, sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un nav vērsti uz vienas organizācijas vai atsevišķu personu labuma gūšanu.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 60 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.

Konkursa atbalsta virzieni:

- neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
- pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšana;
- sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
- kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana.


Projektu pieteikumi konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam” jāiesniedz līdz 2022. gada 10. februārim plkst. 17.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un norādījumi tās aizpildīšanai pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā (sadaļā Pašvaldība – Projekti – Projekti) šeit.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?