Projektā paredzētas divas galvenās darbības, kas abas apvienotas izsludinātajā iepirkumā:
- viedā risinājuma attīstīšana un ieviešana pašvaldības autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildē, kas sevī ietver vienotas platformas izveidi datu uzkrāšanai un sistēmas vadībai, MI intelekta integrāciju, mākoņprogrammatūras moduļa izstrādi, kas kā ieejas datus lieto vēsturiskos regulēšanas rezultātus, klimatiskos apstākļus, meteoroloģiskās prognozes un citus raksturojošus parametrus, iespēju atsevišķās ēkās pārslēgties starp vairākiem apkures veidiem pēc nepieciešamības u.c.;
- viedā risinājuma ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras attīstīšana 44 ēkās, kas ietver tādas aktivitātes kā iekārtu, sensoru, vārstu u.c. uzstādīšana, kas ļaus ievākt sistēmas darbībai nepieciešamos datus, kā arī nodrošinās funkciju izpildi.
Paredzēts, ka pēc projekta ieviešanas telpās/telpu grupās būs iespēja nodrošināt atšķirīgu temperatūru, sistēma būs spējīga gan veikt temperatūras pārregulēšanu, gan prognozēt optimālo temperatūru komforta līmeņa nodrošināšanai. Projekta rezultātā plānots sasniegt vismaz 10% siltumenerģijas ietaupījumu (MWh).
Projekts tiek īstenots, līdzdarbojoties Gulbenes, Valkas, Madonas, Cēsu, Limbažu, Ogres, Smiltenes un Valmieras novada pašvaldībām. Ogres novada pašvaldība projektā ir iekļāvusi šādas ēkas:
- Ogres pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”;
- Ogres pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta sietiņš”;
- Ikšķiles vidusskola;
- Ikšķiles Tautas nams;
- Ķeguma Tautas nams;
- Ķeguma pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”.
Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 2 436 000,00 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 070 600,00 eiro, pašvaldību finansējums - 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 365 400,00 eiro. Projekta īstenošanas paredzēta līdz 2029. gada beigām, vēsta Ogres novada pašvaldībā.