Izsole neizīrētam valsts dzīvokļa īpašumam Nr.13 Ozolu ielā 7, Lauberē

Izsole neizīrētam valsts dzīvokļa īpašumam Nr.13 Ozolu ielā 7, Lauberē
Izsole neizīrētam valsts dzīvokļa īpašumam Nr.13 Ozolu ielā 7, Lauberē

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.13 Ozolu ielā 7, Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā, kadastra Nr.7460 900 0025.

-Izsoles sākumcena EUR 5 200,00, nodrošinājums – EUR 520,00, izsoles solis – EUR 100,00.

-Izsoles sākums – 25.02.2022., izsoles noslēgums – 28.03.2022. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.03.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

