Nekustamā īpašuma novērtējums ir 7,6 miljoni eiro, kā arī nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 7,6 miljoni eiro. Izsoles solis ir 100 000 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsole sāksies trešdien, 28.jūlijā, bet noslēgsies 27.augustā plkst.13.
Piedzinējs ir "BlueOrange Bank".
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 17.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Rudītei Slivjukai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, proti, 760 000 eiro.
Kompānija "OK īpašumi" reģistrēta 2006.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2 480 325 eiro, liecina "Firmas.lv" dati. "OK īpašumi" vienīgais īpašnieks ir SIA "EK6", bet patiesais labuma guvējs ir Edgars Kapusts.
2021.gada 23.jūlijā "OK īpašumi" bija Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu parāds 38 175 eiro apmērā, kā arī ar VID 2021.gada 24.maija lēmumu kompānijai piemērota aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrā.
2018.gadā "OK īpašumi" apgrozījums bija 1,537 miljoni eiro, bet peļņa - 243 718 eiro, savukārt kompānijas 2019. un 2020.gada finanšu dati līdz šim nav publiskoti.
Tirdzniecības centra "Dauga" lielākais nomnieks ir mazumtirgotājs "Maxima Latvija", taču kopumā tirdzniecības centrā, pēc tā mājaslapā minētās informācijas, ir vēl 45 tirdzniecības vietas, tostarp "Čili pica", "Jānis Roze", "Drogas", "Pepco", "RD Electronics", "Baltic Data", "Mēness aptieka", "Jahonts", "Kabinets" un citi.