Izsoles sākumcena 50 000 eiro.
Izsoles sākums – 2022. gada 11. februārī plkst.13.00.
izsoles noslēgums – 2022. gada 14. martā plkst.13.00.
Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024; adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīgā, LV-1026) elektroniskajās izsolēs elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu "Jaunsekši 1" Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 7480 505 0002), kas sastāv no sešām būvēm.
Izsoles sākumcena 50 000 eiro.
Izsoles sākums – 2022. gada 11. februārī plkst.13.00.
izsoles noslēgums – 2022. gada 14. martā plkst.13.00.