Lai novērtētu izglītojamo mērķtiecību talantu un spēju izkopšanā un akcentētu izglītības vērtību, Ogres novada Izglītības pārvalde izstrādājusi noteikumu projektu par naudas balvu piešķiršanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Noteikumi paredz naudas balvas izglītojamajiem piešķiršanu par godalgotu vietu, atzinību vai dalību Valsts izglītības satura centra noteiktajās valsts vai starptautiskā mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursā, kā arī par godalgotu vietu Latvijas Republikas skolēnu spartakiādes finālsacensībās. Naudas balvu paredzēts piešķirt arī izglītības iestāžu nominētajiem absolventiem, kuriem ir augsti sasniegumi mācībās un kuri aktīvi līdzdarbojušies ārpusstundu pasākumos.
Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, Profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodaļas vadītāja Ieva Švēde informēja, ka paralēli tiek izstrādāts pedagogu atlīdzības nolikums, paredzot naudas balvas pedagogiem, kuri sagatavojuši izglītojamos augsta līmeņa sasniegumiem, tāpat Izglītības pārvaldes speciālisti izstrādā noteikumus par mērķstipendijām Ogres novada 10. – 12.klašu izglītojamajiem, paredzot atbalsta mehānismus izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem mācībās no sociāli mazaizsargātām grupām.
Ogres novada pašvaldības Izglītības komitejas deputāti apstiprināja minēto noteikumu projektu, virzot to izskatīšanai domes sēdē 28. aprīlī.