Šobrīd vēsturiskajos Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novados ir spēkā atšķirīgi saistošie noteikumi bērnu reģistrācijai, uzņemšanai un atskaitīšanai pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, taču, lai nodrošinātu atklātu un taisnīgu pieeju pirmsskolas izglītības pakalpojumam un iespēju iegūt pirmsskolas izglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, ir sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts, kas paredz vienotu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas.
Bērnu reģistrācijai un uzņemšanai izglītības iestādēs tiks veidots vienots Ogres novada pašvaldības elektroniskais reģistrs, kuru administrēs Ogres novada Izglītības pārvalde
Bērnu reģistrācijas kārtība
Pašvaldība pirmsskolas izglītības pakalpojumu finansē bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu. Saistošo noteikumu projekts paredz, ka reģistrēt bērnu uzņemšanai izglītības iestādēs var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība un reģistrēta deklarētā dzīvesvieta. Bērnu reģistrāciju veic bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis.
Bērnu, kurš pirmsskolas izglītības programmas apguvi uzsāks nākamā gada 1. septembrī, jāiekļauj reģistrā ne vēlāk kā kārtējā gada 15. maijā.
Bērna reģistrāciju vai izmaiņas reģistrā var veikt elektroniski http://piirinda.ogresnovads.lv/ vai klātienē Ogres novada administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, izglītības iestādēs teritorijās, kurās nav pieejami valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri, kā arī Izglītības pārvaldē.
Veicot reģistrāciju, bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis saņem apstiprinājumu par pieteikuma reģistrēšanu un pieteikuma reģistrācijas kodu. Veicot izmaiņas reģistrā, tiek saglabāts sākotnējais reģistrācijas datums un pieteikuma reģistrācijas kods.
Izmaiņas reģistrā par bērnu, kurš pirmsskolas izglītības programmas apguvi uzsāks nākamā gada 1. septembrī, veicamas ne vēlāk kā kārtējā gada 15. maijā. Šis termiņš nav attiecināms uz pieteikumu par bērna izslēgšanu no reģistra. Veicot reģistrāciju, bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis var norādīt ne vairāk kā četras vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā.
Reģistrā obligāti norādāmo informāciju nosaka Izglītības pārvalde, bet bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis ir tiesīgs norādīt papildu pazīmes, kas nodrošina priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē:
-bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības gūt priekšrocības bērna uzņemšana izglītības iestādē;
-bērnam ir nodibināta aizbildniecība, un aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
-bērniem, kuriem uzsākot mācības izglītības iestādē, šo izglītības iestādi apmeklē vēl kāds no bērna mājsaimniecības bērniem;
-ģimenē vienlaikus dzimuši divi vai vairāki bērni;
-bērns ir no daudzbērnu ģimenes;
-kāds no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ir pedagogs Ogres novada pašvaldības izglītības iestādē.
Bērnu uzņemšanas kārtība
Izglītības pārvalde bērnu uzņemšanas sarakstu katrai izglītības iestādei veido atbilstoši izglītības iestādes norādīto brīvo vietu skaitam katrā bērnu vecuma grupā. Lai noteiktu bērna deklarētajai dzīves vietai tuvākās pirmsskolas izglītības iestādes, Izglītības pārvalde veido, publicē un atjauno Ogres novada administratīvās teritorijas dalījumu izglītības iestāžu pakalpojuma zonās.
Izglītības pārvalde bērnu uzņemšanas sarakstu izglītības iestādei veido no pieteikumiem, kuros izglītības iestāde norādīta kā pirmā izvēle, secīgi ievērojot šādas prioritātes:
-bērni, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu un nav uzsākuši mācības pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē;
-bērni, kuru vecākam vai likumiskajam pārstāvim Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības gūt priekšrocības bērna uzņemšanai izglītības iestādē;
-bērni, kuru dzīves vieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
-bērni, kuriem ir nodibināta aizbildniecība un kuru aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
-bērni, kuriem uzsākot mācības izglītības iestādē, šo izglītības iestādi apmeklē brālis vai māsa;
-bērni, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas izglītības iestādes pakalpojuma zonā;
-bērni, kuru ģimenē vienlaikus dzimuši divi vai vairāki bērni;
-bērni, kuru vecāks vai likumiskais pārstāvis ir pedagogs Ogres novada pašvaldības izglītības iestādē;
-bērni, kuri ir no daudzbērnu ģimenes;
-bērni, kuri reģistrēti agrāk.
Ja bērnam nav iespējams piedāvāt vietu pirmsskolas grupā kādā no bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja izvēlētajām izglītības iestādēm, tam tiek piedāvāta vieta bērna deklarētajai dzīves vietai tuvākajās izglītības iestādēs, ja tāda ir pieejama.
Uzņemšanas sarakstu kārtējā gadā katrai izglītības iestādei Izglītības pārvalde veido no 15. maija līdz 1. jūnijam. Ne vēlāk kā 1. jūnijā Izglītības pārvalde publicē izglītības iestāžu bērnu uzņemšanas sarakstu pašvaldības mājas lapā internetā www.ogresnovads.lv, norādot izglītības iestādi un bērnam piešķirto pieteikuma reģistrācijas kodu. Informācija par vietas piešķiršanu izglītības iestādē vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem tiek nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta vai deklarēto dzīvesvietas adresi.
Bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis līdz 30. jūnijam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē. Ja šāds iesniegums netiek saņemts, tiek uzskatīts, ka bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis atteicies no bērnam piešķirtās vietas.
Ja bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis atsakās no piešķirtās vietas izglītības iestādē, kas pieteikumā norādīta kā viena no vēlamajām, bērns tiek izslēgts no reģistra. Bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei izglītības iestādē.
Ja bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis atsakās no piešķirtās vietas izglītības iestādē, kas pieteikumā nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta reģistrā līdz brīdim, kad tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām izglītības iestādēm.
Ja vienas mājsaimniecības bērni mācās dažādās izglītības iestādēs, bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis ir tiesīgs reģistrēt izglītības iestādē uzņemtu bērnu tajā izglītības iestādē, kuru apmeklē cits šī bērna mājsaimniecības bērns.
Pirmsskolas izglītību var nodrošināt ģimenē
Pamatojoties uz bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vietu saglabājot.
Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu vai pagarinātu programmas apguvi bērnam par vienu gadu, bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis līdz 30. aprīlim iesniedz izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
Pēc uzņemšanas izglītības iestādē, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu un saskaņojumu ar pašvaldību, vadītājam ir tiesības ar rīkojumu noteikt, ka bērnam tiek nodrošināta izglītība ģimenē. Šādā gadījumā obligātās pirmsskolas izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais apgūst ģimenē, un par to ir atbildīgi bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji, ja:
-bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;
-ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei;
-izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību satura apguves rezultātus mācību gada laikā.
Pašvaldība līdzfinansē mācības privātā izglītības iestādē
Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt izglītības iestādēs pieteikumā norādītajā laikā, pieteikumu iesniegšanas secībā pārreģistrē uz nākamo kalendāro gadu.
Ja bērnam netiek piedāvāta vieta izglītības iestādē, tam pašvaldības noteiktajā kārtībā ir iespēja saņemt līdzfinansējumu mācībām privātajā izglītības iestādē vai bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai.
Ja bērna, kas reģistrēts uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādēs un apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai izmanto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, vecāki vai likumiskie pārstāvji atsakās no pašvaldības piešķirtās vietas izglītības iestādē, atkārtoti vietu izglītības iestādē šim bērnam piedāvā nākamajā mācību gadā.
Bērnu atskaitīšanas kārtība
Bērnu no izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam, vai, iestājoties kādam no zemāk minētajiem gadījumiem:
-bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;
-bērns uzsācis pamatizglītības apguvi;
-bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām, un bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis 30 dienu laikā nesniedz atbildi uz izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.
Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis izglītības iestādi rakstveidā informējis pirms plānotās prombūtnes.
Par bērna atskaitīšanu izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu un triju darba dienu laikā, pēc lēmuma spēkā stāšanās, veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.
Izglītības komitejas deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu par jaunu saistošo noteikumu pieņemšanu, virzot to apstiprināšanai domes sēdē, kas notiks 16. decembrī.