Kā jau ziņots iepriekš, lielākā daļa Ziemassvētku rotājumu tika iedegti pirmajā adventē. Ogres gaismas bumbas tradicionāli gada nogalē priecē cilvēkus Brīvības ielas gājēju posmā, bet otrā gājēju ielas galā uzmanību piesaista Kristus dzimšanas ainiņa. Savukārt Mālkalnes prospektu rotā iespaidīgs gaismas objekts - kādreizējās Krievijas valdnieces Katrīnas I kariete, kas veidota no 60 000 lampiņām. Galvenā egle Ogrē izvietota pilsētas centrā – Brīvības ielas skvērā. Izgaismotie objekti Ogrē ieslēdzas līdz ar pilsētas apgaismojumu, aptuveni plkst. 16.30.
Arī Ogres novada pilsētās un pagastos izrotātās egles tika iedegtas pirmajā adventē. Pakāpeniski tiek izvietoti izgaismotie eņģeļi katras baznīcas tuvumā visa apvienotā novada teritorijā.
Jau trešo gadu Ogres iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi veido Ziemassvētku eglīšu stāstu - dažādās vietās visa novada teritorijā tiks izdekorētas vairāk kā 80 egles. Izrotātās eglītes tūrisma informācijas centra izveidotajā kartē atzīmētas ar numuriem, jo no nākamās nedēļas būs iespējams nobalsot par skaistāko eglīti.
Līdz Ziemassvētkiem gaidāmi vēl daži pārsteigumi. Aicinām sekot līdzi informācijai par to, kur un kad tiks izvietoti jaunie gaismas objekti Ogrē. Ziemassvētku rotājumi Ogrē būs apskatāmi līdz pat janvāra beigām.
Informāciju sagatavoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs