Jau kopš 2017. gada Lielvārdē darbojas radošā māja "Latvietes pūrs", kas savā būtībā ir izglītības iestāde, kurā var apgūt Latviešu tautas tērpa darināšanas prasmes, adīšanu, izšūšanu, jostu darināšanu bez stellēm, krāsu mācību, etnogrāfisko kreklu darināšanu, aušanu, tamborēšanu, knipelēšanu, villaiņu izšūšanu, tilla mežģīņu un zīļu vainagu darināšanu un apģērba vēstures pētīšanas pamatus.
Ideja par savu t.s. mācību centru dzima un aizsākās laikā, kad biedrības "Latvietes Pūrs" dibinātāja Aivita Heniņa tikusi aicināta Lielvārdes Amatnieku centrā vadīt adīšanas kursus, taču telpu trūkuma dēļ nācies meklēt jaunus veidus, kur pulcēties interesentu lokam. Tā pamazām tika iekārtota telpa, - pirmais biedrības "Latvietes Pūrs" aizmetnis, kurā rokdarbnieces pulcējās, lai apgūtu adīšanas, bet vēlāk arī citu amatu prasmes.
Aivitas Heniņas pieredze tūrisma jomā ļauj kultūrtelpā apgūstamajām zināšanām būt ne tikai kā muzejiskai vērtībai, bet būt aktuālām arī šodien, ienesot latvisko identitāti ikdienā un bagātinot mūsu izpratni par to. Pati radošās mājas dibinātāja nemitīgi paplašina redzesloku, piemēram, šobrīd apgūstot izšūšanas prasmes Londonas Karaliskajā izšūšanas skolā (Royal School of Needlework).
Īpašās ievirzes – latviešu etnogrāfiskā tautas tērpa darināšanas, kā arī citu senu amata prasmju tradīciju uzturēšanas un tālāk nodošanas dēļ, biedrība "Latvietes Pūrs" 2019. gada decembrī ieguva goda zīmi "Latviskais mantojums", kas tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes un svinēt latviskos svētkus.
Šobrīd Kultūrizglītības telpa "Lielvārdietes pūrs" pulcē gan mācībspēkus, gan interesentus no visas Latvijas. To vidū ir sava aroda meistari. Visas mācību programmas ir licencētas kā pieaugušo neformālās izglītības programma Lielvārdes novada pašvaldībā un programmu nobeigumā tiek izsniegts sertifikāts par konkrētā mācību kursa apguvi.
Vairāk par radošo māju "Latvietes pūrs" varat uzzināt biedrības mājaslapā www.latvietespurs.lv, kā arī 2020. gada 16. janvāra izdevuma “Lielvārdes novada ziņas” numurā, 6. lappusē, kas atrodams www.lielvarde.lv elektroniskajā izdevuma “Lielvārdes novada ziņas” arhīvā.