Šajās lekcijās, kas norisinājās Ķeguma dienas centra teritorijā un kurās gan klātienē, gan attālināti piedalījās kopskaitā vairāk nekā 50 dalībnieču, bija iespēja uzzināt vairāk par to:
-kas ir motivācija, kur tā rodas, kā tā strādā;
-kā izprast bērnu un kā palīdzēt viņam katrā vecuma posmā.
Nolūkā sniegt individuālu psiholoģisko atbalstu krīzes situācijas risināšanā un psiholoģiskās veselības veicināšanā 13 sievietēm tika sniegtas bezmaksas individuālās psiholoģiskās konsultācijas.
Projekta ietvaros biedrība apkopojusi informāciju un izveidojusi informatīvu bukletu par iespējām iegūt bezmaksas psiholoģisko palīdzību Ogres novadā.
Projekta īstenošanas laikā tika identificēta nepieciešamība paplašināt iespēju novada sievietēm saņemt psiholoģisko palīdzību, tāpēc tika meklēti risinājumi problēmas risināšanai. Rezultātā esam izveidojušas atbalsta fondu Psiholoģiskais atbalsts sievietēm – “Mēs esam Tev blakus”. Turpināsim iesākto sadarbību ar psiholoģi Santu Toču individuālo konsultāciju sniegšanā, lai varētu kopīgi palīdzēt uzlabot emocionālo stāvokli ikvienai sievietei, kam tas nepieciešams.
Pirmā akcija, lai iegūtu līdzekļus fondam, ir jau veiksmīgi notikusi Ķeguma ikgadējā gadatirgus ietvaros. Rīkojām labdarības tirdziņu, kurā savāktie līdzekļi tiks novirzīti šim mērķim. Izmantojot šī fonda līdzekļus, ceram palīdzēt ikvienai sievietei, kam tas nepieciešams.
Aicinām ikvienu, kurš vēlas būt daļa no šī projekta, iesaistīties šī labā mērķa popularizēšanā un atbalstīšanā ar finansiālu ziedojumu:
BDR Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”
Reģ. nr.: 40008105365
Juridiskā adrese: Skolas iela 6, Ķegums, LV-5020
Konts: LV58UNLA0050008950579
Banka: AS SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: Ziedojums psiholoģiskās palīdzības fondam.
Un vēl jo vairāk – AICINĀM IKVIENU SIEVIETI, KURAI NEPIECIEŠAMS ATBALSTS UN INDIVIDUĀLA TIKŠANĀS AR PSIHOLOGU, vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu: vai rakstot mums šeit:
Projekta īstenošanu organizēja biedrības “Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre – Ķegums”” biedres Antra Kūmiņa un Iluta Jansone, savukārt īstenošanā piedalījās ikviena biedrības biedre.
Paldies PPP “Zied zeme” par projekta atbalstu, nodrošinot iespēju lekcijas translēt tiešsaistē zoom.us vidē!
Projekts īstenots ar bijušā Ķeguma novada pašvaldības finansiālu atbalstu pašvaldības iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa projekta “Psiholoģiskās pašpalīdzības izglītības un palīdzības sniegšana Ķeguma novada sievietēm” ietvaros. Projekta mērķis ir sniegt psiholoģiski izglītojošu atbalstu un veidot izpratni par psiholoģisko veselību, veicot sieviešu psihoizglītošanu.
Informāciju sagatavoja biedrība "Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre – Ķegums”