Pašvaldība 2021. gada 26. martā apstiprināja nolikumu, uz kā pamata tika izsludināts vizuālās identitātas un saukļa konkurss. Kopā tika saņemti 22 pieteikumi. Ogres novada pašvaldība un projekta darba grupa pateicas ikvienam par iesaistīšanos un interesantajām logotipa idejām. Pretendentu vidū bija gan skolnieki, gan profesionāli mākslinieki.
Konkursa žūrija par labāko “Ogre2027” vizuālās identitātes simbolu ir atzinusi mākslinieka Jāņa Rožkalna veikumu. J. Rožkalns (1960) ir mākslinieks - dizaineris, kurš ikdienā darbojas dažādās avīzēs, žurnālos un reklāmas aģentūrās.
Jānis Rožkalns par sevi stāsta šādi: Bērnības un skolas laika vasaras pavadīju vectēva celtajā jaunsaimniecībā starp Rīgas–Daugavpils dzelzceļu un Ogres Zilajiem kalniem – tie bija katru vasaru nepadarāmie dārza darbi, Jāņu vakari mežmalā aiz ābeļdārza un bišu spieti liepu zaros, mežā apmaldoties no kraujas malas ieraudzītais lielais grantskarjers ar melnu, baisu ezeru lejā un otrpus nesasniedzamiem tāliem, zilā dūmākā zūdošiem mežiem un kalniem.... Ja nepaspēju Jaunogres veikaliņā nopirkt ko ēdamu, tad nācās vien iet pa putekļainu ielu līdz Ogres gastronomam turp un atpakaļ. Arī kādā septiņdesmit trešā gada jūlija pievakarē. Gandrīz no katras mājas radio plaši atvērtos logos jau skanēja Jāņu vakars, daudz lēnākajā atceļā – Gaismas pils un Lauztās priedes. Radio translācijā no Mežaparka togad gan izpalika vīru koru uzsauktā un dziedātā Mūžam zili.
Logotips simbolizē šobrīd tik aktuālo viedierīču “ieslēgšanas pogu”, bet tajā pašā laikā ir kā saule, simbolizējot gaismu, gaišas domas un labus darbus. Logotips var būt arī kā gaismas dzirksts. Pateicoties skaistajiem svētku rotājumiem, daudzi pilsētas viesi Ogri Ziemassvētku laikā nodēvējuši par “Gaismas pilsētu”. Ar šo logotipu Ogre parāda, ka ir gaismas pilsēta ne tikai ziemā, bet visos gadalaikos, un jebkurš pilsētas iedzīvotājs vai viesis caur šo logotipu ir aicināts simboliski ieslēgt gaismu arī savā sirdī, un caur kultūru smelt sevī spēku un iedvesmu.
Informāciju sagatavoja projekta darba grupa