Konkursa ietvaros tika saņemti 58 projektu pieteikumi par kopējo summu 97099,45 eiro. Vislielākais projektu skaits – 16 – iesniegti atbalsta virzienā “Kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana”. Atbalsta virzienos “Neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana” un “Sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana” katrā saņemts pa 13 pieteikumiem. 6 projekti vērsti uz “Pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšanu”, savukārt 10 projekti attiecināmi uz vairākiem atbalsta virzieniem.
Izvērtējot projektu atbilstību konkursa nolikumam un tajā noteiktajiem kritērijiem, finansējuma saņemšanai tika izvirzīti 37 projektu pieteikumi, un 28. aprīlī notikušajā Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par to apstiprināšanu. Pašvaldības finansējums 60000,00 eiro apmērā piešķirts šādu projektu īstenošanai (norādīti iesniegšanas secībā):
-“Vasarsvētku koncerts Oranžērijā Bekuciems” (projekta iesniedzējs – SIA “Baltic DMC Group” (Oranžērija Bekuciems), piešķirtais finansējums – 1839,20 eiro),
-“Tematiskās māla veidošanas nodarbības Meņģeles biedrībām un kolektīviem” (biedrība “LABizjūta”, 1500,00 eiro),
-“Vienojamies sirdīs Ogrē” (biedrība “Sirdsdoma”, 1150,00 eiro),
-“Iedvesmas festivāls “Skolotājiem ZELT”” (biedrība “Ķiparu nams”, 1999,99 eiro),
-“Vienīgajam senioru teātrim Latvijā 10 gadi” (“Lielvārdes pensionāru biedrība", 1500,00 eiro),
-“Ģimenes stiprināšanas pasākumu kopums COVID-19 krīzes psiholoģisko seku mazināšanai” (“Lielvārdes novada sieviešu biedrība “Iespēja””, 1500 eiro),
-“Ķeipenes gardēži virtuvē!” (biedrība “Move up”, 1182,48 eiro),
-“Lekcijas un seminārs par Lielajām gaurām” (“Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, 1890,00 eiro),
-“Folkloras kopas Artava mūzikas albuma ierakstīšana un izdošana” (biedrība “Lazdukalni 2000”, 2000,00 eiro),
-“Dokumentāla filma “Mūsu novadnieks – ornitologs Kārlis Grigulis”” (SIA “Ketner”, 1950,00 eiro),
-“Baltā pārvērtības” (biedrība “Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums”, 1904,44 eiro),
-“Krapes muižas apkaimes svētki 2022” (SIA “Lauskis”, 1500,00 eiro),
-“Nāc pulkā darboties” (biedrība “Jadara”, 1646,56 eiro),
-“Reljefa sprints 2022” (biedrība “Orientēšanās klubs Ogre”, 672,85 eiro),
-“Ogres sieviešu kora RASA 25. jubileja” (“Ogres mūzikas biedrība”, 2000,00 eiro),
-“Gadskārtas svētki Ogrē 2022” (SIA “Pietura ģimenei”, 1990,00 eiro),
-“Ogres Biatlona kluba balvas izcīņa vasaras biatlonā” (biedrība “Ogres Biatlona klubs”, 1703,70 eiro),
-“Viegli būt atlētam – vieglatlētam” (biedrība “SK Skrējiens”, 1749,22 eiro),
-“Ceļojums “Iepazīsti Ogres novadu”” (“Latvijas bāreņu biedrība”, 1980,00 eiro),
-“Sajūti Lēdmanes smeķi” (biedrība “Novadnieki”, 1988,99 eiro),
-“Krāsa. Forma. Līnija” (“Ogres Attīstības biedrība”, 1998,00 eiro),
-“Tēvu dienai veltīts sportisks pasākums „Dari kā mēs, dari ar mums, dari labāk par mums!”” (biedrība “Osports”, 1500,00 eiro),
-“Augi mūsu labsajūtai “ (biedrība "Plaužezeram", 1297,07 eiro),
-“Sporta diena bērniem un jauniešiem “Krasta laukuma festivāls”” (“Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE””, 823,45 eiro),
-“Radošās dienas senioriem” (biedrība “Dzīvais Māls”, 1920,00 eiro),
-“Ogre – dižkoku lielpilsēta (osu virknes, priežu meža un piecu upju ielokā)” (biedrība “Radi vidi TE”, 1500,00 eiro),
-“Kopā spēks” (biedrība “Mellene”, 1833,80 eiro),
-“Aktiermeistrības meistarklases “Atbrīvo sevi caur teātri”” (SIA “Protinus Media” (Radošā studija “Mizanscēna”), 79,00 eiro),
-“Ceļojums tehnoloģiju pasaulē” (biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”, 2000,00 eiro),
-“Koprade mākslā – Purvīša dabasskatu darbnīcas” (biedrība "Aspāzija", 1999,00 eiro),
-“Cilvēki ar īpašām vajadzībām – neatņemama mūsdienu sabiedrības daļa” (biedrība “LUX VIRIDIA”, 1800,00 eiro),
-“Galda spēle “Mans Ogres novads”” (biedrība “Saules raksts”, 2000,00 eiro),
-“Ūdenssporta un Veselīga dzīvesveida popularizēšana Ogres novadā” (biedrība “Jaunā Kalve”, 1500,00 eiro),
-“Foto sestdiena Ogrē – V. Purvītim 150” (biedrība “Esi radošs!”, 1064,00 eiro),
-“Apgūsim vizuālās mākslas valodu Lielvārdē” (biedrība "Aspāzija", 2000,00 eiro),
-“Seniori staro” (biedrība “Ikšķiles Senioru skola”, 1062,00 eiro),
-“Robo izaicinājums” (biedrība "A-PROJEKTI", 1976,25 eiro).
Ogres novada pašvaldība izsaka pateicību visiem projektu iesniedzējiem un novēl veiksmi un izdošanos apstiprināto projektu īstenošanā!