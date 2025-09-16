Izvirzīti 12 balvas "Latvijas sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms 2025" finālisti, tostarp pagalmi Ogrē un Ikšķilē

Konkursa finālā iekļuvuši pagalmi Mālkalnes prospektā 31, Ogrē, Lapu ielā 6, Ogrē, Dzelzceļnieku ielā 19, Rēzeknē, Krāslavas ielā 7, Rīgā, Kurzemes prospektā 14, Rīgā, Mērsraga ielā 9, Rīgā, Smiltenāju ielā 12, Ikšķilē, Rīgas ielā 41A, Iecavā, Liepu ielā 8, Bauskas novada Rītausmās, Strēlnieku prospektā 72/74, Jūrmalā, Muižas ielā 19, Jūrmalā, un Kāpu ielā 95, Jūrmalā.
Līdz 27.septembrim žūrija dosies pie konkursa finālistiem, lai klātienē vērtētu pagalmus.
Līdz 24.oktobrim notiek arī simpātiju balsojums, kurā ikviens var nobalsot par 21 konkursam pieteikto mājas pagalmu. Šobrīd jau nobalsojuši vairāk nekā 11 000 iedzīvotāju. Simpātiju balsojuma uzvarētājs saņems īpašo balvu.
Konkursā tiek vērtēta kopējā pagalma vizuālā pievilcība, radošums un oriģinalitāte pagalma labiekārtošanā, ilgtspējības principu ievērošana pagalma apsaimniekošanā un kopienas/kopības iesaiste.
Uzvarētāju apbalvošana notiks 28.oktobrī, konferences "Mājoklis 2025" laikā.
Trīs visaugstāk novērtētie pagalmi katrā no četrām nominācijām saņems savas nominācijas galveno balvu - 750 eiro, bet viens no finālistiem iegūs galveno - Gada balvu "Sakoptākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2025", kā arī 1500 eiro dāvanu karti.