Šobrīd ir iespēja mājsaimniecībām pieteikties mājokļa pabalstam un saņemt materiālu atbalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu (tai skaitā, izdevumu par apkuri) segšanai, ja izdevumi par mājokli ir lielāki par ienākumiem vai tie pilnībā nesedz izdevumus par mājokli.
Īpaši Ekonomikas ministrija aicina pārvaldniekus iesaistīties iedzīvotāju informēšanā saistībā ar mājsaimniecību iespējām pretendēt uz mājokļa pabalstu, izplatot dzīvokļu īpašniekiem Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju.
Informācija par mājokļa pabalstu un tā saņemšanas kārtību pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā.
Infografika no LM mājaslapas
Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana. EM skaidro, ka pabalsta piešķiršanas priekšnoteikums nav maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa iegūšana.
Tāpat, ņemot vērā, ka atsevišķi siltumapgādes uzņēmumi plāno piemērot elastīgākus norēķinu mehānismus (piemēram, atliktos vai dalītos maksājumus, līgumsodu un kavējuma procentu nepiemērošanu, kā arī izlīdzinātos maksājumus) ziemas mēnešos, ministrija aicina pārvaldniekus gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki norēķinās ar pārvaldnieka starpniecību, piemērot līdzvērtīgu elastīgāku norēķinu kārtību, ja par to ir panākta vienošanās ar konkrēto pakalpojuma sniedzēju.