Trešdiena, 18. februāris, 2026 15:39

OgreNet
Ilustratīvs attēls no interneta resursiem
Trešdiena, 18. februāris, 2026 15:39

OgreNet

2026. gada janvāris ir bijis aukstākais pēdējo 15 apkures sezonu laikā. Minētie apstākļi objektīvi izraisa būtisku siltumenerģijas patēriņa pieaugumu, kas savukārt rada ievērojamu izmaksu sloga palielinājumu gala lietotājiem un būtisku siltumenerģijas rēķinu pieaugumu. Kā zināms, mājokļa pabalsts ir viens no diviem pamata sociālās palīdzības pabalstiem, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli  apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā dienestā.

Šobrīd ir iespēja mājsaimniecībām pieteikties mājokļa pabalstam un saņemt materiālu atbalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu (tai skaitā, izdevumu par apkuri) segšanai, ja izdevumi par mājokli ir lielāki par ienākumiem vai tie pilnībā nesedz izdevumus par mājokli.

Īpaši Ekonomikas ministrija aicina pārvaldniekus iesaistīties iedzīvotāju informēšanā saistībā ar mājsaimniecību iespējām pretendēt uz mājokļa pabalstu, izplatot dzīvokļu īpašniekiem Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju.

Informācija par mājokļa pabalstu un tā saņemšanas kārtību pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā.

mceu_50168251321771421724705.jpg

Infografika no LM mājaslapas

Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana. EM skaidro, ka pabalsta piešķiršanas priekšnoteikums nav maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa iegūšana.

Tāpat, ņemot vērā, ka atsevišķi siltumapgādes uzņēmumi plāno piemērot elastīgākus norēķinu mehānismus (piemēram, atliktos vai dalītos maksājumus, līgumsodu un kavējuma procentu nepiemērošanu, kā arī izlīdzinātos maksājumus) ziemas mēnešos, ministrija aicina pārvaldniekus gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki norēķinās ar pārvaldnieka starpniecību, piemērot līdzvērtīgu elastīgāku norēķinu kārtību, ja par to ir panākta vienošanās ar konkrēto pakalpojuma sniedzēju.

