Sabiedriskajai apspriešanai nodots saistošo noteikumu projekts «Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogiem kompensē transporta izdevumus un dzīvojamās telpas īres izdevumus». Tā mērķis ir veicināt kvalificētu pedagogu piesaisti un noturēšanu novada izglītības iestādēs. Paredzēts jaunajiem pedagogiem kompensēt dzīvojamās telpas īres izdevumus līdz 230 eiro mēnesī uz laiku līdz trim gadiem. Tāpat paredzēta transporta izdevumu kompensācija 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot 70 eiro mēnesī. Atbalsts paredzēts profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem, kā arī noteiktām vispārējās izglītības pedagogu un atbalsta personāla grupām.
Pašvaldībā norāda, ka šie atbalsta pasākumi nepieciešami, lai piesaistītu jaunus pedagogus un mazinātu speciālistu trūkumu izglītības iestādēs. Tas ir aktuāli, jo aptuveni puse pedagogu jau sasnieguši 50 gadu vecumu un tuvāko 15–20 gadu laikā ievērojama daļa skolotāju dosies pensijā. Savukārt transporta izdevumu kompensācijas paredzētas gadījumiem, kad nepieciešamie speciālisti nav pieejami izglītības iestādes tuvumā un nokļūšana darbā viņiem rada būtiskus izdevumus.
Sabiedrības vērtējumam nodots arī saistošo noteikumu projekts «Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem, izdevumu kompensāciju un pārvadājumu kārtību Ogres novadā». Atšķirībā no līdzšinējā regulējuma tas paredz vienotu kārtību skolēnu nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Jaunais regulējums noteiktu ne tikai braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, bet arī pašvaldības organizēto pārvadājumu kārtību un iespēju kompensēt izdevumus par bērnu pārvadāšanu ar personīgo transportlīdzekli, ja sabiedriskā transporta vai pašvaldības pārvadājumu iespējas nav pietiekamas.
Noteikumu projektā paredzēts, ka attālumam no skolēna deklarētās dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta vai pašvaldības nodrošināto pārvadājumu pieturai iespēju robežās nevajadzētu pārsniegt divus kilometrus 1.–6. klašu skolēniem un trīs kilometrus 7.–12. klašu skolēniem. Šādi kritēriji palīdzēs noteikt situācijas, kad nepieciešama izdevumu kompensācija par pārvadājumiem ar personīgo transportlīdzekli. Vienlaikus plānota pakāpeniska pārvadājumu sistēmas digitalizācija un efektīvāka maršrutu plānošana, ieviešot elektroniskus pieteikumus, datu analīzes risinājumus un pārvadājumu monitoringu. Jaunos noteikumus plānots piemērot jau 2026.–2027. mācību gadā.
Priekšlikumus un viedokļus par abiem noteikumu projektiem var iesniegt līdz 7. augustam Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Ogres novada teritorijā; elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu .
Ar abiem saistošo noteikumu projektiem un to paskaidrojuma rakstiem var iepazīties Ogres novada pašvaldības tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv, sadaļā «Jaunumi».