Ogres novada pašvaldība informē, ka 1. jūlijā no plkst. 19 tiks veikti ūdensvada izbūves darbi Pārogrē, Jāņa Čakstes prospekta krustojumā ar Krizantēmu ielu.
Sakarā ar minētajiem darbiem Jāņa Čakstes prospektā īslaicīgi var tikt ierobežota un/vai pārtraukta satiksmes kustība.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret īslaicīgām neērtībām.