Ceturtdiena, 09.10.2025 20:28
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:28
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 1. jūlijs, 2021 14:44

Jāņa Čakstes prospektā izbūvē ūdensvadu

ogresnovads.lv
Jāņa Čakstes prospektā izbūvē ūdensvadu
Ceturtdiena, 1. jūlijs, 2021 14:44

Jāņa Čakstes prospektā izbūvē ūdensvadu

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība informē, ka 1. jūlijā no plkst. 19 tiks veikti ūdensvada izbūves darbi Pārogrē, Jāņa Čakstes prospekta krustojumā ar Krizantēmu ielu.

Sakarā ar minētajiem darbiem Jāņa Čakstes prospektā īslaicīgi var tikt ierobežota un/vai pārtraukta satiksmes kustība.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret īslaicīgām neērtībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?