Darbus objektā veic SIA “City Playgrounds”. Ogres novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar uzņēmumu par velotrases projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību par 98 940 eiro (bez PVN).
Projektu ir paredzēts realizēt 2 kārtās – 1. kārtā līdz 2021. gada 31. maijam tiks izbūvēta velotrase, savukārt 2. kārtā notiks automašīnu stāvvietu laukuma asfaltēšana.
1.kārtā paredzēts izbūvēt multifunkcionālu pumpu velotrasi ar šādiem parametriem:
- trases garums: 178 m;
- trases asfalta seguma laukums: 558 m2;
- trases apbūves laukums: 1160 m2 (ieskaitot apzaļumotās trases nogāzes);
- ceļa, laukumu šķembu seguma platība: 573 m2.
Piekļūt velotrasei varēs no Jāņa Čakstes prospekta; tiks izveidots šķembu seguma piebraucamais ceļš, pieslēdzoties esošajai asflatētajai nobrauktuvei. Teritorijā paredzēts šķembu seguma auto novietņu laukums ar 13 vietām (1 no tām pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem), laukums biotualešu uzstādīšanai, kā arī ar soliņiem, galdiņiem, velo statīviem, atkritumu urnām, tiks labiekārtots pulcēšanās laukums, kurā paredzēta vieta inventāra nomas konteinera novietošanai.
Velotrase tiks veidota ar dažāda augstuma uzbērumiem, virāžām, platformām, kuras mērķtiecīgi savirknētas sniegs iespēju braucējam attīstīt ātrumu, izmantojot gravitācijas un ķermeņa smaguma centra savstarpējo mijiedarbību. Projekta ietvaros trases zaļās nogāzes veidotas ar slīpumu, kas nepārsniedz 55%. Uz trases būs indikatīvi krāsojumi, kas norādīs braukšanas virzienu. Velotrases segums būs asfalts uz atbilstoša konstruktīvā seguma.
Trase izbūves būvuzraudzību veic SIA “Liepavoti.R.E”.
2. kārtā ir paredzēts izbūvēt trases apgaismojumu un noasfaltēt trasei piebraucamo ceļu, automašīnu stāvvietu un pulcēšanas laukumu.