Ogres novada pašvaldības domes sēdē 17. jūnijā, pamatojoties uz Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Siliņa iesniegumu, pieņemts lēmums izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības.
Pēdējā darba diena Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā J. Siliņam būs šī gada 30. jūnijs.

Kā zināms, šī gada 5. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās, J. Siliņš ir ievēlēts par jaunveidojamā Ogres novada pašvaldības domes deputātu (ievēlēts no Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA", Latvijas Zaļā partija.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 38. pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Ja kāds, pagasta pārvades vadītāja amatā būdams, tiek ievēlēts par attiecīgās pašvaldības domes deputātu un tomēr vēlas turpināt šo darbu, tad viņam ir jāatsakās no deputāta mandāta. J. Siliņš, ņemot vērā 5. jūnija vēlēšanu rezultātus un likumā noteiktos ierobežojumus, ar šī gada 1. jūliju sāks pildīt Ogres novada deputāta pienākumus.

Pieņemot lēmumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar J. Siliņu, dome ir uzdevusi Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram Pēterim Špakovskim nodrošināt Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku līdz pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanai vakantajā amatā.

