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Pirmdiena, 15. jūnijs, 2026 10:20

Jāņu brīvdienās nestrādās CSDD tehniskās apskates stacijas

LETA
Jāņu brīvdienās nestrādās CSDD tehniskās apskates stacijas
Foto: CSDD
Pirmdiena, 15. jūnijs, 2026 10:20

Jāņu brīvdienās nestrādās CSDD tehniskās apskates stacijas

LETA

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) tehniskās apskates stacijas un klientu apkalpošanas centri Jāņu brīvdienās nestrādās, informēja CSDD.

Pirmdien, 22. jūnijā, strādās tikai tehniskās apskates stacijas, kurām sestdiena ir darba diena, atbilstoši sestdienas darba laikam.

Savukārt otrdien, 23. jūnijā, un trešdien, 24. jūnijā, CSDD tehniskās apskates stacijas un klientu apkalpošanas centri nestrādās.

Tikmēr 27. jūnijā CSDD tehniskās apskates stacijas strādās atbilstoši pirmdienas darba laikam, un darba diena būs par vienu stundu īsāka.

CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transportlīdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.

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