Sarkanais brīdinājums izplatīts, analizējot jaunākās prognozes un ņemot vērā svētku laiku - daudzi cilvēki naktī atradīsies brīvā dabā. Brīdinājums izsludināts arī galvaspilsētā.
Negaisa laikā iespējamas ļoti stipras lietusgāzes, vēja brāzmas līdz 25 metriem sekundē un lielgraudu krusa.
Vējš var gāzt kokus un radīt citus postījumus. Bīstamību radīs arī zibens izlādes. Lietus dēļ lokāli iespējama zemāko vietu applūšana.
Sarkanais brīdinājums nozīmē, ka cilvēkiem ir jārīkojas, lai pasargātu savu veselību, dzīvību un īpašumu, un jāseko norādījumiem, ko sniedz atbildīgās institūcijas.
Gaidāmi transporta kustības un elektroapgādes traucējumi, ļoti nozīmīgi ikdienas gaitu traucējumi. Jāizvairās doties ārā vai pārvietoties, ja vien tas nav kritiski nepieciešams.