7. janvārī
12.00 – 12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)
13.00 – 13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)
13.35 – 13.45 Akmeņu iela 1
13.50 – 14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)
9. janvārī
11.30 – 11.40 Turkalne
12.00 – 12.30 Jugla
13.00 – 13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)
13.45 – 14.30 Loka iela
13. janvārī
9.30 – 9.50 Rozītes
9.55 – 10.05 Glāžšķūnis
10.10 – 10.20 Cepļi
10.30 – 10.40 Lēdmane
10.45 – 10.55 Zeltiņi
11.00 – 11.25 Pīlādži
11.30 – 11.45 Pagrieziens “Ūdensdzirnavas”
11.50 – 12.20 Krape
12.25 – 12.40 Avotiņi
12.45 – 13.00 Lejieši
13.10 – 14.00 Lobe
14. janvārī
13.00 – 13.30 Tomes zivjaudzētava
14.00 – 15.00 Pumpuri/Daugavieši
15. janvārī
12.00 – 12.30 Dzelmes
12.45 – 13.10 Kaibala (pie PII “Pūt vējiņi”)
14.00 – 15.00 Avoti
22. janvārī
10.00 – 10.15 Lejasmākani
10.20 – 10.40 Zādzene
10.50 – 11.10 Priežkalni
11.15 – 11.35 Krasti
11.40 – 12.10 Silmači
12.25 – 12.45 Vērenes muiža
13.15 – 13.25 Suces
13.35 – 13.55 Plātere
14.00 – 14.30 Madliena – Induļi
14.35 – 15.00 Madliena (pretī autoostai)
23. janvārī
09.15 – 9.30 Suntaži
10.05 – 10.20 Ogresmuiža
10.30 – 10.50 Mazozoli
10.55 – 11.00 Vecā skola
11.05 – 11.30 Gravkalni
11.35 – 11.45 Taurupe
11.50 – 12.05 Lakstene
12.10 – 12.50 Ķeipene
13.00 – 13.20 Vatrāne
13.25 – 13.40 Kastrāne
13.45 – 14.30 Ķieģeļceplis
27. janvārī
9.10 – 9.30 Aizupes
9.40 – 10.00 Kalnāji
10.15 – 10.35 Ceplīši
10.55 – 11.15 Dobelnieki
11.40 – 12.00 Ikšķiles Brīvā skola
12.10 – 12.30 Doles iela
12.35 – 12.55 Baldones/Pulkveža Brieža iela
13.00 – 13.20 Jaunogres prospekts
13.25 – 13.45 Skolas iela 13 (pie PII “Zelta sietiņš”)
Jautājumu un citos gadījumos Ogres Centrālā bibliotēka aicina sazināties:
Tel. bibliobusā: 26304015
Tel. bibliotēkā: 65068781