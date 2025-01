Janvārī pagarināta iespēja apskatīt izstādi Ogrē “Kolaboracionisms un kolaboracionisti”

Interesentiem izstāde un bunkurs pieejams apskatei sākot no 3.janvāra līdz 24.janvārim.

Tā atvērta ceturtdienās, piektdienās, sestdienās, no plkst. 12.00 līdz 15.00.

Piektdien, 10. un 17. janvārī, plkst. 12.00 iespēja doties ekskursijā ar izstādes un Ogres Vēstures un mākslas muzeja kuratoru Māri Grosbahu, kurš apmeklētājus iepazīstinās ar izstādē pieminētajiem māksliniekiem un viņu darbību kolaboracionisma kontekstā. Iepriekšējā pieteikšanās ekskursijai Ogres novada Tūrisma informācijas centrā, zvanot pa tālruni 29491685.

Ieeja bez maksas!

Adrese: Indrānu ielā 9, Ogrē, bunkura telpās, aicinājums sekot norādēm.

Izstāde ierīkota vienā no visā okupētajā „padomju Latvijā” lielākajām pazemes patvertnēm, kas bija paredzēta visa dzelzceļa vadībai kodolkara gadījumā.

Šī izstāde ir iekārtota pazemes bunkurā, nevis krāšņā izstāžu zālē un šeit visu drīkst pataustīt un izšķirstīt.

Zemzemē atradīsiet arī VDK ziņotāju kartotēkas, neskaitāmas mapes ar zināmu – reizēm pat sāpīgi labi zināmu – okupācijas varas kolaboracionistu nomenklatūras lietām un no sabiedrības slēptiem dokumentiem.

Vienā no istabām ieraudzīsiet arī īstu „stūra mājas” telefonu, kurš ik pa laikam iezvanās. Izstādē pieredzēsiet arī dažādus citus objektus, attēlus, arhīva materiālus, gaismas, audio un video instalācijas.