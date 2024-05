Jāpļauj zāle un jākopj nekustamam īpašumam piegulošā teritorija

Jākopj arī īpašumam piegulošā teritorija

Nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas un teritorijas, kas vērsta pret publisku ārtelpu, kopšanu un uzturēšanu, ievērojot noteikumos paredzēto kārtību, nodrošina:

nekustamā īpašuma īpašnieks, faktiskais vai tiesiskais valdītājs (lietotājs);

būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves un tas pieder dažādām personām (dalītais īpašums). Ja publiski pieejamos reģistros būves īpašnieks nav norādīts, nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina zemes īpašnieks;

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki vai pārvaldnieks.

Piegulošā teritorija - līdz 5 metriem

Noteikumi paredz, ka nekustamam īpašumam piegulošā teritorija ir publiskā lietošanā esoša teritorija pilsētas un ciemu teritorijā, kā arī detālplānojumu teritorijā, kas atrodas blakus nekustamam īpašumam un sniedzas uz visām pusēm līdz piecu metru platumam no nekustamā īpašuma ārējās robežas līdz ietves un/vai brauktuves tuvākajai malai, tajā skaitā piebrauktuves, zālieni, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas.

Zāle jāpļauj regulāri

Nekustamajā īpašumā un tam piegulošajā teritorijā, kā arī teritorijā, kas vērsta pret publisko ārtelpu, jānodrošina regulāra zāles pļaušana.

Pieļaujamais zāles garums dažādās teritorijās ir atšķirīgs: pilsētās un ciemu teritorijās zāles garums publiskajā lietošanā esošajā teritorijā un īpašumam piegulošajā teritorijā nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus, bet pārējā īpašuma teritorijā, ja tā ir nožogota, – 60 centimetrus, ja nav nožogota – 40 centimetrus.

Saistošajos noteikumos ir ietverts termins “ainaviskā pļava”. Ainaviskā pļava pilsētas vai ciemu teritorijās ir dabai pietuvināts zālāja veids, kurā līdzās aug dažādu sugu savvaļas puķes, piemēram, kliņģerītes, margrietiņas, kumelītes, āboliņš, dzirkstelītes, dzeltenās ilzītes, cekulainā ziepene u. c., kas aptver vismaz 50% no konkrētā zāliena, un tajā neaug invazīvās citzemju sugas – tādas kā korintes, lupīnas, zeltslotiņas, slotzari u. c., tādējādi uzlabojot bioloģisko daudzveidību. Pilsētas vai ciemu teritorijās, kurās ir izveidota ainaviska pļava, zāliens, kura garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus, pļaujams 2 metru platā zonā uz katru pusi no publiskā lietošanā esošām piebrauktuvēm, piebraucamajiem ceļiem, autostāvvietām, gājēju ietvēm, gājēju ceļiem un laukumiem. Pārējais zālājs jānopļauj, kad lielākā daļa ziedaugu ir noziedējuši un sākušas veidoties sēklas vai puķes ir noziedējušas, pie stumbra apakšas lapas nomelnējušas un dominē augi, kas pēc noziedēšanas zaudē savu pievilcīgumu.

Lai nepieļautu kūlas veidošanos, pārējo kopjamo zemesgabalu teritorijās zālājs jānopļauj līdz 1. oktobrim.

Regulāra zāles pļaušana ir svarīga, lai mazinātu ērču daudzumu apkārtējā vidē. Kā zināms, ērces izraisa dažādas slimības, diemžēl reizēm ar letālām sekām. Ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgst no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām. Nekoptas un ar garu zāli aizaugušas teritorijas rada labvēlīgus apstākļus arī citiem kaitēkļiem, kā arī čūsku vairošanos, tostarp dzīvojamo māju tuvumā.

Var saņemt palīdzību nekustamā īpašuma kopšanai

Saistošie noteikumi paredz iespēju saņemt pašvaldības palīdzību nekustamam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā. Palīdzību var saņemt fiziskas personas, ja tām nav noslēgts uztura līgums un ja tās atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

tām ir 1. vai 2. grupas invaliditāte ar funkcionāliem traucējumiem, nav pilngadīgu apgādnieku un savā dzīvesvietā, kas ir īpašums, kura piegulošās teritorijas kopšanai nepieciešama palīdzība, deklarētas vienas vai ar personu, kurai ir 1. vai 2. grupas invaliditāte ar funkcionāliem traucējumiem;

tām ir funkcionāli traucējumi, nav pilngadīgu apgādnieku un savā dzīvesvietā, kas ir īpašums, kura piegulošās teritorijas kopšanai nepieciešama palīdzība, deklarētas vienas vai ar personu, kurai ir 1. vai 2. grupas invaliditāte ar funkcionāliem traucējumiem;

tās savā dzīvesvietā dzīvo vienas un ar Sociālā dienesta lēmumu saņem pakalpojumu sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā.

Lai saņemtu palīdzību īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanā, personai jāiesniedz pašvaldībā iesniegums ar lūgumu par palīdzības sniegšanu, personām ar funkcionāliem traucējumiem – invaliditātes apliecība un ārsta izziņa ar norādi par funkcionāliem traucējumiem, kuru dēļ tā nav spējīga veikt piegulošās teritorijas apkopšanu, Sociālā dienesta apliecinājums, ja persona savā īpašumā dzīvo viena.

Saistošie noteikumi pieejami Ogres novada pašvaldības Klientu centrā, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs, interneta vidē ŠEIT.

Ko iesākt ar nopļauto zāli: