Pieteikumiem no šīs mērķa grupas būs prioritāte pirmās 60 darbdienas. Savukārt pēc 60 darbdienām, no 16. novembra, uz atlikušo finansējumu varēs pieteikties MVU, kas strādā Rīgā un Pierīgā, kā arī lielie komersanti visā Latvijā.
Kopumā programmas paplašinājumam pieejami papildu 7,8 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) resursiem.
"Altum" uzņēmumu energoefektivitātes vadītāja Līga Mellēna norāda, ka programmas nosacījumi veidoti tā, lai uzņēmēji varētu īstenot gan ēku, gan iekārtu modernizācijas projektus, sasniedzot vismaz 30% enerģijas ietaupījumu.
Plašāku informāciju par programmas iespējām un nosacījumiem varēs iegūt "Altum" rīkotajos informatīvajos semināros. Ogrē tie notiks 4. augustā plkst. 10 Ogrē, Ogres Centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 35.
Citās vietās - 5. augustā plkst. 10 Tukumā, Tukuma novada pašvaldības telpās, Talsu ielā 4, 6. augustā plkst. 10 Saulkrastos, Saulkrastu novada pašvaldības telpās, Raiņa ielā 8, un 6. augustā plkst. 14 Limbažos, Limbažu novada bibliotēkā, Parka ielā 23.
Energoefektivitātes projektu īstenošanai uzņēmumiem būs pieejams "Altum" aizdevums attiecināmo izmaksu segšanai līdz vienam miljonam eiro vai "Altum" garantija līdz 80% no bankas aizdevuma attiecināmajām izmaksām, kā arī kapitāla atlaide līdz 30% no "Altum" aizdevuma vai bankas aizdevuma ar "Altum" garantiju. Kapitāla atlaides kopējais apmērs programmā var sasniegt 300 000 eiro vienai saistītu uzņēmumu grupai.
Atbalstam varēs pieteikt projektus, kuros tiek sasniegts vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums. Finansējums paredzēts nedzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai, energopārvaldības sistēmu ieviešanai, esošo iekārtu modernizācijai, energoefektīvāku iekārtu un tehnikas iegādei, atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī komercteritoriju inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izbūvei, ja tas veicina energoefektivitāti. Finansējums būs pieejams arī energoefektivitātes pakalpojumu (ESKO) sniedzējiem, sasniedzot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu katrā no ESKO objektiem.
Tāpat kā līdz šim, MVU zaļināšanas projektiem visā pārējā Latvijas teritorijā pieejams finansējums no Taisnīgas pārkārtošanās fonda.
Uzņēmējdarbības zaļināšanas programma maziem un vidējiem uzņēmumiem reģionos, kuras kopējais apmērs ir 41,5 miljoni eiro, tika sākta šā gada martā, lai veicinātu uzņēmumu investīcijas ilgtspējīgos risinājumos, atjaunīgo energoresursu izmantošanā un energoefektivitātes paaugstināšanā. Programmā turpinās pieteikumu pieņemšana, turklāt no 16. jūlija projektiem, kas tiks īstenoti Austrumu pierobežā, arī zaļināšanas aizdevums pieejams ar 0% likmi (un nepiemēro EURIBOR) periodā līdz 2029. gada 1. janvārim.