Trešdiena, 27.05.2026 18:44
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 27.05.2026 18:44
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 27. maijs, 2026 12:31

Jau rīt lems par Kulberga valdības apstiprināšanu – tai prognozē pārliecinošu vairākumu parlamentā

Leta/OgreNet
Jau rīt lems par Kulberga valdības apstiprināšanu – tai prognozē pārliecinošu vairākumu parlamentā
Foto: LETA
Trešdiena, 27. maijs, 2026 12:31

Jau rīt lems par Kulberga valdības apstiprināšanu – tai prognozē pārliecinošu vairākumu parlamentā

Leta/OgreNet

Partijām, kas veido jauno valdību, par kuras apstiprināšanu Saeimas deputāti lems ceturtdien, ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā, liecina aģentūras LETA publiskotie aprēķini.

Lielākā frakcija koalīcijā ir "Jaunā vienotība" (JV) ar 25 deputātiem, savukārt Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) ir 16 vietas, "Apvienotajam sarakstam" (AS) - 13, bet Nacionālajai apvienībai (NA) - 12 deputāti.

Vienlaikus jaunās koalīcijas balsu skaits ir lielāks, piemēram, ZZS balsojumus atbalsta Oļegs Burovs (GKR) un Andrejs Ceļapīters. Tāpat jauno valdību varētu atbalstīt pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Igors Rajevs.

Jau vēstīts, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis Andrim Kulbergam (AS).

Kulberga pārstāvētais AS finanšu ministra amatam virza Māri Kučinski, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.

No JV jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru - līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

NA vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus attiecīgi virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.

No ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis. Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.

Valsts kanceleja skaidrojusi, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno Ministru kabinetu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?