Jaunā darba nedēļa iesāksies ar lietu un vēju

Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un tās otrajā pusē līs. Pūtīs mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaiss atdzisīs līdz +8…+10 grādiem.
Pirmdien dienas laikā debesis aizklās mākoņi, tikai vietām starp tiem uzspīdēs saule. Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, tādēļ teju visā valstī gaidāms lietus.
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas brāzmās galvenokārt jūras piekrastē sasniegs 15 līdz 19 metrus sekundē metrus sekundē. Dienā maksimālā gaisa temperatūra būs +9…+12 grādu robežās.
Galvaspilsētā gaiss iesils līdz + 11 grādiem. Diena būs mākoņaina, dažbrīd debesīm skaidrojoties. Brīžiem gaidāms arī lietus. Vējš brāzmās sasniegs 11 metrus sekundē.