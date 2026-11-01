Jaunā nedēļa atnesīs mākoņus un nokrišņus

Nedēļas sākumā laikapstākļus Latvijā joprojām noteiks anticiklona ietekme, tādēļ laiks būs samērā mierīgs, lielākoties ar lēnu vēju un biežu miglas veidošanos. Tomēr nedēļas otrajā pusē anticiklona ietekme pakāpeniski mazināsies un laika apstākļus arvien vairāk noteiks cikloni, kas nesīs vairāk mākoņu, nokrišņu un stiprāku vēju.
Pirmdien debesis būs mākoņainas, taču vietām tās skaidrosies. Vietām gaidāms lietus un smidzināšana. Pūšot lēnam vējam, naktī atsevišķos rajonos sabiezēs migla, kas dažviet saglabāsies arī rīta stundās. Naktī gaiss atdzisīs līdz +1, +6 grādiem, bet dienā temperatūra būs +5, +10 grādu robežās.
Otrdien Latviju no ziemeļrietumiem šķērsos nokrišņu zona, tādēļ naktī valsts rietumu daļā un Vidzemē, bet dienā arī Latgalē gaidāms lietus. No nakts otrās puses piekrastes rajonos iegriezīsies lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +3, +8 grādi, bet vietām austrumu un centrālajos rajonos termometra stabiņš pietuvosies nulles atzīmei. Dienā gaiss iesils līdz +6, +11 grādiem, savukārt austrumu rajonos būs par pāris grādiem vēsāks.
Trešdien vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas pēcpusdienā pakāpeniski iegriezīsies no rietumu puses. Gaisa temperatūra būs līdzīga iepriekšējai naktij, taču vietām valsts austrumos termometra stabiņš noslīdēs pāris grādus zem nulles atzīmes. Dienā gaiss atkal iesils līdz +5, +10 grādiem, bet austrumu rajonos tikai līdz +3, +5 grādiem.
Nedēļas izskaņā vējš kļūs stiprāks, un piekrastes rajonos tas brīžiem varētu būt arī brāzmains. Vietām gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūras tendence saglabāsies līdzīga kā iepriekšējās dienās.