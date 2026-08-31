Jaunais mācību gads autovadītājiem - jārēķinās ar intensīvāku satiksmi

Atnākot jaunajam mācību gadam, VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un savlaicīgi doties dienas gaitās, rēķinoties, ka satiksme, īpaši piepilsētā, kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi.
Ņemot vērā minēto, satiksmes dalībnieki tiek aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātruma un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās, kad bērni atgriežas skolas gaitās.
Mācību gada sākumā bērniem ir vērts atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem. Daudzviet apdzīvotu vietu un pilsētu tuvumā ir izveidota jauna infrastruktūra gājējiem un velosipēdistiem, ko bērni var izmantot nokļūšanai skolā. Lai tas būtu droši, bērniem jāzina noteikumi, kā pareizi lietot šo infrastruktūru, un jārūpējas par savu un citu satiksmes dalībnieku drošību, norāda LVC.
Ikšķilē un Ulbrokā ceļa remontdarbi notiek skolu tuvumā un vecākiem ir jārēķinās, ka satiksme tur var būt īpaši palēnināta.
Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem uz valsts autoceļiem ir atrodama interaktīvajā kartē LVC interneta mājaslapā.