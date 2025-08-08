Jaunais veloceliņš – joprojām būvlaukums

Kā norāda Ogres novada pašvaldības projektu vadītājs Pēteris Preiss, šī problēma ir saistīta ar šīs vasaras neierasti mitrajiem laikapstākļiem. Zeme ir pārmitra, un biežās lietavas radījušas problēmas ar ūdens atvadi. Lai labotu situāciju, piesaistīti «Latvijas Valsts ceļi», kam lūgts palīdzēt ar sāngrāvju tīrīšanu, lai novērstu ūdens ieplūšanu no otras ceļa puses. Objektam piesaistīti arī meliorācijas speciālisti, kuri kopā ar pašvaldību meklē piemērotākos risinājumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu.
Lai gan objekts vēl nav nodots ekspluatācijā, darbi strauji tuvojas noslēgumam. Veloceliņu paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2. septembrim, un līdz tam minētās problēmas plānots novērst. Arī kādā citā posmā, kur veloceliņš šķērso purvainu teritoriju, nācies saskarties ar līdzīgu problēmu, taču ceļš tika pacelts augstāk un veiksmīgi ieklāts asfalts. Šobrīd asfalta segums jau ir izbūvēts gandrīz visā posmā, tomēr jāatceras, ka šobrīd tas vēl joprojām ir būvlaukums – tas nozīmē, ka pārvietošanās pa to ir katra paša atbildība.