Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē 2021. gada 7. oktobrī tika skatīts jautājums par jaunas, sabiedrībai pieejamas pētnieciskas un izglītojošas iestādes izveidi, tajā izvietojot pastāvīgu muzeja ekspozīciju par traģiskajiem un vienlaikus divdesmitā gadsimta nozīmīgākajiem notikumiem – Brīvības cīņām un latviešu leģionāru cīņām.  

Pielietojot modernus ekspozīcijas iekārtošanas paņēmienus, tiks radīts plašāks priekšstats par minētajiem vēstures notikumiem, par karavīru, brīvprātīgo un atbalstītāju ikdienu. Sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu muzejiem tiks izveidota virtuālā ekspozīcija, kas, papildinājumā ar kinohronikām un audioierakstiem, sniegs ceļojuma laikā pieredzi, atraktīvā formā sniedzot priekšstatu ne tikai par attiecīgā vēsturiskā perioda ģeopolitiskajām norisēm, bet arī kultūru, zinātnes un tehniskas sasniegumiem, sadzīvi. Ekspozīcijas izveidē plānots iesaistīt privātos muzejus un kolekcionārus.

Izvērtējot Ogres Vēstures un mākslas muzeja (Brīvības ielā 36, Ogrē) telpas, tika secināts, ka tajās nav iespējams izvietot iecerēto ekspozīciju, tādēļ izpētot Ogrē esošos īpašumus, secināts, ka paredzētajai funkcijai vislabāk atbilst ēka Brīvības ielā 2, Ogrē. Turklāt šī ēka ir viena no senākajām pilsētā; ekspluatācijā pieņemta 1912.gadā. Tās kopējā platība ir 746,5 m2, lietderīgā platība – 468,8 m2. Ēka atrodas fizisko personu īpašumā.

Ilgtermiņā pašvaldība plāno izveidot dažādas muzejpedagoģiskās programmas un vēstures izziņas maršrutus, iekļaujot tajos vēsturisko notikumu vietas, muzejus Ogres un citos novados, tādējādi veidojot komplekso un augstvērtīgo kultūrtūrisma piedāvājumu. Galvenā mērķauditorija ir jaunieši, taču ekspozīcijas saturs un atraktīva pasniegšanas forma sniegs vērtīgu izzinošo pieredzi ikvienam. Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājumā esošie eksponāti pildīs papildinošo funkciju.

Pašvaldība jau uzsākusi darbu pie kultūras sektora aktivizēšanas Brīvības ielas teritorijā otrpus dzelzceļam - bijusī Ogres Tautas nama ēka Rīgas ielā 15, Ogrē, tiks pielāgota Operetes teātra vajadzībām, sniedzot pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Tā ietvaros tiks labiekārtota arī pieguļošā teritorija, funkcionāli pielāgojot to paredzētajai darbībai un uzsverot vēsturiskās pilsētvides identitāti.

Jaunajai muzeja ekspozīcijai izvēlētā ēka atrodas iecerētās Operetes teātra ēkas tiešā tuvumā, veicinot kompleksu kultūras piedāvājumu un kļūstot par svarīgu tūrisma galamērķi.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis jau daudzkārt ir uzsvēris, ka teritorija otrpus dzelzceļam savulaik bija Ogres centrs – tur bija tautas nams, grāmatu veikals, universālveikals, valdīja rosība, taču ilgu laiku šī vieta ir pieklususi, sabiedriskā dzīve te apstājusies, jo netiek īstenotas pašvaldības funkcijas. Šogad pabeigta arī Skolas ielas pārbūve, uzsākot šīs pilsētas daļas labiekārtošanu. Kultūras objektu izveide šajā teritorijā veicinās tās uzplaukumu un iedzīvinās dažādību kultūras piedāvājumā gan Ogrē, gan novadā kopumā.

Deputāti nolēma sagatavoto lēmumprojektu par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020. gadam, papildinot 5.sadaļu “5.ilgtermiņa prioritāte – Kvalitatīva un pieejama kultūrvide”, virzīt uz domes sēdi.

