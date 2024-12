Jaunās kokapstrādes rūpnīcas projekts Ogrē pieteikts valsts finansējumam 10 miljonu eiro apmērā

“Kokrūpniecība veido ap 20% no visa preču eksporta un ir starp vadošajām nozarēm Latvijā. “Stiga RM” ir viens no nozares redzamākajiem uzņēmumiem, kurš mērķtiecīgi investē produktivitātes un efektivitātes paaugstināšanā. Šādas investīcijas ne tikai stiprina Latvijas kokapstrādes nozares konkurētspēju, bet arī veicina inovāciju un ilgtspējīgas ražošanas attīstību. Esam gandarīti, ka lielo investīciju programma sāk materializēties konkrētos projektos,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.

“Valsts līdzfinansējuma piešķiršana mums ir ļoti svarīga – ne tikai kā finansiālais atbalsts liela un komplicēta projekta īstenošanai, bet, galvenokārt, kā uzticības apliecinājums un uzskatāms piemērs gatavībai kopīgiem spēkiem virzīt Latvijas kokapstrādes nozari prom no zemas pievienotās vērtības un neapstrādāta apaļkoka vai pirmatnējas apstrādes produktu eksporta uz tehnoloģiski attīstītu rūpniecību un augstas pievienotās vērtības radīšanu. Tas nav viena uzņēmuma panākumu stāsts, bet solis visas nozares attīstības virzienā, kas rezultātā veicinās eksporta apjomu pieaugumu un vēl lielāku pienesumu mūsu valsts ekonomikai,” saka “Stiga RM” īpašnieks Andris Ramoliņš.

Lielo investīciju projektu atbalsta programma paredzēta lielo uzņēmumu projektiem virs 10 miljoniem eiro, kas rada augstas pievienotās vērtības produktus. Programmu kopīgi īsteno LIAA un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM). Sasniedzot projekta mērķus un izpildot noteiktus kritērijus, uzņēmums var pretendēt uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi jeb dzēst ALTUM piešķirto aizdevuma daļu.

Šobrīd “Stiga RM” projekts ir iesniegts ALTUM izvērtējumam un gala apstiprinājumam. Plānots, ka piešķirtais finansējums tiks izmantots, lai turpinātu šī gada vasarā uzsākto bijušās kokzaģētavas transformāciju un pārbūvi par modernu un tehnoloģiski advancētu augstvērtīgas koksnes produktu ražotni.

Jaunā rūpnīca kļūs par trešo “Stiga RM” kokapstrādes rūpnīcu Latvijā. Arī līdz šim uzņēmuma darbības pamatā bija augsti kvalitatīvu produktu ražošana un vērtības piešķiršana Latvijas mežu sniegtajai bagātībai. Šobrīd “Stiga RM” ražotnē Kuldīgā no Latvijas augstvērtīgas bērza koksnes tiek ražots bērza saplāksnis, kas tiek eksportēts uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, ar lielāko noieta tirgu Vācijā, Lielbritānijā un ASV. Tukumā darbību uzsākt gatavojas pasaulē modernākā koksnes ēveļskaidu akustisko plātņu (WWCB) ražotne. Ogres rūpnīca ir pirmais uzņēmuma solis ārpus Kurzemes reģiona un iespēja pielietot uzkrātās zināšanas augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā.

Par Stiga RM:

“Stiga RM” ir ģimenes uzņēmums no Tukuma, kas dibināts 1994. gadā ar mērķi rūpēties par Latvijas labklājību, atbildīgi apsaimniekojot meža platības. Savos īpašumos vairāk kā 11 000 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir meža zemes, uzņēmums veic pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, balstoties uz ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem. Katru gadu “Stiga RM” ieaudzē vairāk kā 400 hektāru jauna meža un 700 hektāru platībā veic jaunaudžu kopšanu. Uzņēmuma ražotnē Kuldīgā no augstvērtīgas Latvijas bērza koksnes tiek ražots bērza saplāksnis. Savukārt Tukumā šobrīd top pasaulē modernākā koksnes ēveļskaidu akustisko plātņu (WWCB) ražotne. Uzņēmums piedāvā arī apaļkoku pārvadājumu pakalpojumus, nodrošinot lielāko kokvedēju autoparku Baltijas un Skandināvijas valstīs.