Projektu īsteno SOS Bērnu ciematu asociācija, finansiāli to atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Šobrīd projekts ir pieejams Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Dobeles, Kuldīgas un Valmieras novados dzīvojošām ģimenēm. Projektu Ogres novadā koordinē Ogres novada Sociālais dienests.es. Konsultācijas var notikt gan pie jaunās ģimenes dzīvesvietā, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, gan arī attālināti, izmantojot kādu no attālinātās saziņas rīkiem – Skype, Zoom, Video zvanu vai tml.
Individuālo konsultāciju laikā ar PEP mammu varēs pārrunāt gan emocionālas, gan praktiskas dabas jautājumus - kā ir būt mammai un tētim, kādus izaicinājumus nes jaunā situācija ģimenē, kā arī jebkuras ģimenei aktuālas tēmas par mazuļa attīstību un aprūpi, t.sk. zīdīšanu, pārmērīgu raudāšanu, miedziņu, hendlingu, dienas ritmu u.c.
Lai pieteiktos projektā, var zvanīt uz SOS Bērnu ciemata asociācijas tālruni 27 333 100 vai rakstīt e-pastu uz , vai arī sazinoties ar Ogres novada Sociālā dienesta vadītāju Sarmīti Ozoliņu pa tālruni 65022922 vai rakstot e-pastu uz .
Ņemot vērā, ka piedāvātais atbalsts ir pieejams ierobežotā apjomā, lūgums pieteikties jaunās māmiņas, kurām nav savas atbalsta personas.