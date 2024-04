Jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta arēnas atklāšana 18. augustā!

Jaunās skolas ēkas būvniecība bija akūti nepieciešama, jo Ogres valstspilsētā ir tendence pieaugt iedzīvotāju un arī izglītojamo skaitam. Šobrīd pilsētas skolas ir pārpildītas, līdz ar to ir ļoti sarežģīti nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus mācību apstākļus. Ogres Valsts ģimnāzijas pārvietošana uz jaunām telpām ļaus ievērojami uzlabot mācību apstākļus gan Ogres Centra pamatskolā, gan Ogres 1. vidusskolā, kur sākumskolas klašu skolēniem klases ierīkotas nepiemērotās telpās.





Atklāšanas pasākumi 18. un 19. augustā



Skolas un sporta arēnas atklāšana notiks 18. augustā plkst.17.00 un to vadīs Jānis Pētersons, grupas “Citi Zēni” solists, un Sanda Dejus, TV un radio ētera personība. Pasākumā muzikālus priekšnesumus sniegs pūtēju orķestris “Horizonts”, opermūziķis Juris Jope, trombonists, komponists un producents Vairis Nartišs, kā arī Ogres Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Dzīpari”. Skolu iesvētīs Lielvārdes ev.lut. baznīcas mācītājs Ingus Dāboliņš. Ikvienam būs iespēja apskatīt jauno skolas ēku 19. augustā, kad tiks organizētas interesentu grupas: plkst.13.00, plkst.14.00, plkst.15.00, plkst.16.00 un plkst.17.00.





18. augustā plkst. 18.30 sekos aktivitātes sporta arēnā: basketbola spēle BK “Ogre” pret Latvijas basketbola “zvaigznēm”, slamp dunk šovs, 3 punktu metieni, kārtslēkšanas paraugdemonstrējumi, skriešanas divcīņa un florbolistu šovs. 19. augustā no plkst.12.00 līdz 16.00 pie sporta arēnas "Ogre" un arēnā notiks sportiskas aktivitātes bērniem, jauniešiem un ģimenēm: “Vingro vesels Ogrē” ar Oveselība (pieteikšanās oveseliba.lv), no plkst.13.00 basketbola spēle Ogres novads vs Latvija, džudo atklātā nodarbība, TRX atklātā nodarbība, boksa sacensības amatieriem, 3x3 mini florbola turnīrs jauniešiem.





Plaša, moderna, ar ārtelpu sasaistīta ēka



Jaunās, 15 000 m² plašās skolas ēkas un sporta manēžas būvniecības darbi tika uzsākti 2021. gada maijā. Jaunajā skolā tiks nodrošināts mācību process līdz 672 izglītojamajiem. Ēkas plānojums veidots tā, lai sniegtu plašuma sajūtu un sasaisti ar ārtelpu. Skolas centrālajā daļā atrodas iekšpagalms, ko ir iespējams sasaistīts ar blakus esošo aktu zāli. Ēkas 3. stāvā skolēniem būs nodrošināta organizēta izeja uz jumta, ko paredzēts izmantot kā observatoriju, kā arī citiem nelieliem skolas pasākumiem. Skolas pirmajā stāvā izvietots vestibils, aktu zāle, kā arī dabaszinību mācību priekšmetu auditorijas un pedagogu telpas. Otrajā stāvā – matemātikas, tehnoloģiju, humanitāro un sociālo zinātņu mācību klases, kā arī metodiskais centrs un bibliotēka. Savukārt trešajā stāvā strādās sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants, atrodas tehniskās telpas.





Sporta hallē ir pieejamas gan stacionārās, gan pārvietojamās tribīnes, kopumā nodrošinot vietu līdz pat 1700 skatītājiem. Sporta kompleksa pamatā ir Starptautiskās vieglatlētikas federācijas prasībām izbūvēta vieglatlētikas arēna – 4 apļveida (200m) un 6 sprinta skrejceliņi, sektori tāllēkšanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai un lodes grūšanai. Savukārt arēnas vidū atrodas komandu sporta veidu laukums, kas piemērots basketbolam, florbolam, tenisam, rokas bumbai un volejbolam. Sporta ēkā atrodas telpas arī cīņas treniņiem, ģērbtuves un telpas treneriem, otrajā stāvā - trenažieru zāle, horeogrāfijas zāle un vingrošanas nodarbību zāle.





Ēkas apkārtnē izbūvētas trīs autostāvvietas. Ir pārbūvēts piebraucamais ceļš skolas un sporta ēkām (posmā no Mednieku ielas puses), lai nodrošinātu audzēkņu un sportistu ērtu piekļūšanu ēkām.





Informācijai



2017. gada 16. jūnijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”. Pamatojoties uz lēmumu un sagatavoto projekta pieteikumu, 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”.





Projekta ietvaros jau 2018. un 2019. gadā veikti dažādi uzlabojumi Ogres 1.vidusskolā - veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions. Tomēr projekta finansiāli visietilpīgākā aktivitāte bija jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas projektēšana un būvniecība. Šobrīd turpinās ēku aprīkojuma, mēbelējuma iepirkšana un uzstādīšana, ievērojot Publiskā iepirkumu likuma nosacījumus.