Jaundzimušo skaits Latvijā astoņos mēnešos sarucis par 4,8%: publicēti jaunākie dati

Tostarp 2026. gada astoņos mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 3942 bija zēni, kas ir par 5,8% jeb 242 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet 3706 bija meitenes, kas ir samazinājums par 3,8% jeb 145.
Augustā otro mēnesi pēc kārtas Latvijā reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo - šogad augustā Latvijā reģistrēti 1035 jaundzimušie, kas gan ir par 5,9% jeb 65 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 538 zēni un 497 meitenes.
Šogad astoņos mēnešos Latvijā reģistrēti 17 218 mirušie, kas ir par 1,3% jeb 219 mazāk nekā 2025. gada astoņos mēnešos, kad tika reģistrēti 17 437 mirušie.
Tādējādi astoņos mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9570 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 9402 pārsniedza dzimušo skaitu.
2026. gada astoņos mēnešos Latvijā reģistrētas 7050 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 7,5% jeb 568 laulībām mazāk.
Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni.